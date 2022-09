Pekarová Adamová irituje i provokuje. Obzvlášť politické dinosaury, kteří si na chlapa nedovolí. Je ale vlastně úspěšná?

Markéta Pekarová Adamová to nemá snadné. Být ženou političkou, navíc vysoce postavenou, se u nás příliš nenosí. Pro machistickou většinu českých politických matadorů to není snadné sousto k polknutí. Předstírat, že jsme země, kde se již setřely rozdíly mezi genderem, kde jsou ženy vnímány na stejné sociální úrovni jako muži, by bylo lhaním si do kapsy. „Markéta Pekarová Adamová je poměrně úspěšná, a zároveň celkem mladá politička. To některé lidi i politiky irirtuje. A na straně druhé to někteří politici vnímají jako její slabost a považují ji kvůli tomu za poměrně snadný cíl,“ říká pro Čtidoma.cz k tématu, proč je žena v české politice už předem degradována kvůli příslušnosti k něžnému pohlaví, politolog Jan Charvát.

Koukání do dekoltu? Běžná společenská norma

A nejde jen o politiku. Česká společnost je pořád nastavena tak, že muži mají požívat jistá privilegia a ženám je jasně stanoveno, kde je jejich místo. „Je stále běžné si společensky vůbec neuvědomovat, jaké je u nás postavení žen. Moc o tom nemluvíme, nevnímáme to. Neřešíme, jak často a kolikrát denně se jim někdo podívá na zadek nebo do dekoltu, jak často je v tomto smyslu někdo konfrontuje na ulici, je k nim sprostý a neurvalý,“ doplňuje politolog a přidává i pohled z druhé strany. „Když dojde k debatě na toto téma, řada žen přizná, že je to pravda, ale obratem doplní, že už si na to zvykly. Muži řeknou, že si toho nikdy nevšimli a nikdy to nezažili, takže si ani nepřipouští, že se to vůbec může stát. Krásně se na tom ukazuje, jak si část naší společnosti vůbec nepřipouští, že se takové věci dějí,“ upozorňuje Jan Charvát na nevyspělost Čechů v otázce genderové vyváženosti a rovnosti.

Liberálka s arabskou kérkou

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová není ženou, která by zapadala do vzorce klasicky vnímané české ženy - je sice provdaná, ale prozatím se matkou nestala a k otázce potenciálního mateřství nemá ani potřebu se veřejně vyjadřovat. Mezi její záliby patří cyklistika, chodí výrazně nalíčená i oblečená a ani její krátký sestřih vlasů zrovna neladí s konzervativními společenskými normami.

Její projev mnozí považují za arogantní, ostřejší slovník jí není vzdálený, ráda provokuje sarkastickými komentáři. A z dob studií si také nenese zrovna populární zápis do svého profesního CV. „Má za sebou zkušenosti s neziskovkami, s pomocí slabším a navíc v cizině, což působí na lidi, kteří jsou proti migraci, jako rudý hadr na býka. Má tetování v arabštině, a to jí jen tak někdo neodpustí. Pro mě je Pekarová Adamová zosobněním proevropského levicového liberála proimigračního proudu a s tím, že je žena, je to hodně složitá kombinace,“ vysvětluje politolog Jan Charvát.

Jan Charvát, politolog

Ve chvíli, kdy kontroverzní politička pronese kontroverzní tezi, malér je na světě. Protože kdo je ona, že si něco takového dovolí? „V české politice to chodí zjednodušeně asi takto - tady jsme my, ti chlapi, ostřílení ranaři, zkušení dinosauři. Trefovat se třeba do Kalouska může přinést jeho bleskurychlou reakci. A navíc je to chlap. Zatímco ona je ženská, tak co se do ní nestrefit? Hodně to zjednodušuji, ale měli bychom si to otevřeně přiznat. Jako žena nemá z jejich pohledu ani na tu danou práci. Žena v politice je absolutně nejsnadnější cíl. Její pozice se dá přirovnat k situaci, kdy se chce chlap poprat v hospodě. Také si k tomu nevybere stokilového pořeza, ale toho šedesátikilového střízlíka, stojícího někde v rohu,“ připodobnil pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát pozici žen na naší politické scéně. Zároveň však upozorňuje, že tato rovnice nemusí vždy úplně vyjít a lidé mohou být hodně zaskočeni tím, že i ženy tuto práci zvládají. „Ale ti muži, o nichž nyní mluvím, si to nepřipouštějí.“

Ukázkou budiž právě Markéta Pekarová Adamová, jež se během několika let vypracovala na šéfku TOP 09 a skomírající stranu na hranici volitelnosti vytáhla až do vlády. Sama nyní zastává prestižní post předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a jen málo politických matadorů dokáže její kariérní postup vydýchat. Třeba Tomio Okamura, šéf SPD, který se do ní nezdráhá opřít kvůli absenci mateřských zkušeností.

Jeho slova směrem k Pekarové Adamové vyvolala vlnu pohoršení a jen tím potvrdil, jak někteří muži jednoduše nemají záklopku ve svém machismu a jsou hluboce přesvědčeni o tom, že si mohou dovolit úplně vše. „Pro určitou skupinu lidí je žena slabší a mohou si na ni dovolit, protože se nedokáže bránit. A to se přenáší i do politiky. Pekarová Adamová je výrazná a mladá. Máme kromě ní i několik dalších žen, a i proti nim se zvedají vlny, jež zajdou až do vulgárních nadávek. A velmi často ani nijak nesouvisí s jejich profesí nebo s jejich znalostmi. Hodnotí se třeba jejich vzhled, často velmi neurvale, a to by přitom mělo být absolutně tabu,“ vidí situaci jasně politolog Jan Charvát.

Slušný člověk, ale neempatický egomaniak

TOP 09 přesto na obsazení předsedy strany ženou vydělává. Strana je viditelná a právě Pekarová Adamová ji dobře ukotvila i v koalici SPOLU. „Podařilo se jí TOPku pozdvihnout, i když padala strmě dolů. Ve SPOLU drží dobře pozici a co rezonuje občas u KDU, se u TOPky neděje. Uvědomuje si velmi dobře, že jejich přežití závisí na tom, zda je bude ODS chtít nebo ne. TOP 09 si lidé mnohem více asociují s Kalouskem nebo Schwarzenbergem, kterým je velmi těžké se vyrovnat. Devizou starého moudrého muže je jistě fakt, že on je vnímán jako ten slušný. Sice to reálně nevypovídá o tom, jakou dělá politiku, ale tak to v ní funguje. Politika je o symbolech a emocích a Pekarovou Adamovou mohou lidé vnímat obdobně, tedy jako slušného člověka. A mít takovou osobu jako představitele strany je vždy dobré,“ vidí pozici šéfky TOP 09 politolog Charvát.

Přesto nemá politička na růžích ustláno a u běžných lidí vzbuzuje spíše negativní reakce. „Její konkrétní výroky jsou samozřejmě složitější, ale v tom ona není zdaleka sama. Stejně je na tom víceméně celá vláda, všichni by potřebovali mediální tréninky a současně i trénink sociální inteligence,“ vysvětluje poměrně nesmířlivě politolog a připomíná, že do vysoké politiky projdou jen lidé, kteří jsou narcisové a egomaniaci. „A v tomto ohledu se ani Pekarová Adamová nebude významně lišit, jinak by se nikdy nedostala tak vysoko a nemohla by se tam udržet. Takže bude mít se sociální inteligencí také problém, neboť jako egomaniak nemůžete být zároveň empatický.“

