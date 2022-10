Zagorová byla milá holka, Středula je milý odborář. Má nás zajímat, že bere 100 tisíc měsíčně?

Jak se na Josefa Středulu vlastně díváme – jako na prezidentského kandidáta, nebo odborářského šéfa? U prezidentského kandidáta by byl průměrný nebo dokonce nízký příjem, spíše nevýhodou. Samozřejmě nemusí jít hned o miliardáře, ale na prestižní funkci s mezinárodním přesahem není úplně vhodný adept, který žije od výplaty k výplatě, ztěžka umořuje hypotéku a v garáži mu rezaví dvacet let stará Fábia.

Z tohoto pohledu je Středulův příjem naprosto přiměřený, generál Pavel nebo Pavel Fischer se budou pohybovat v podobných číslech. Spekulace o vysokém příjmu Středuly tak z této perspektivy spíše zavání snahou o vyvolání typické české závisti.

Středulovo povolání - odborář

Jenže Středula je také odborářský šéf, v odborech působí od roku 1990, od roku 2014 je šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů. Zkrátka takový celoživotní profesní odborář, řeklo by se, tělem i duší – a také příjmem. Existují jen dvě profese, které tak nějak implikují, že by jejich představitelé neměli brát příliš velké peníze – kněží a odboráři. V luxusu se topící kněz kázající svým ovečkám o životě v chudobě vypadá divně.

Stejně divně ale vypadá i odborář se stotisícovou mzdou, který má bojovat za práva podprůměrně placených zaměstnanců. A Středula to dobře ví, proto dlouho odmítal svůj plat zveřejnit. Udělal tak až po silném tlaku na sociálních sítích, kde se například komentátor Alexandr Mitrofanov vyjádřil takto: „Jen za sebe chci říct, že takový plat pro člověka, který má plná ústa hájení chudých, je prostě nad moje chápání." To nebude rozhodně sám.

Zagorová je sice milá holka …

Přesto mají pravdu ti, kteří tvrdí, že rýpat se v majetkových poměrech prezidentských kandidátů a mámit z nich jejich příjmy, je pokleslé. Připomíná to slavný výrok komunisty Milouše Jakeše o Haně Zagorové, že je to sice milá holka, ale bere 600 tisíc každý rok. Zájem o Středulův plat by měli mít ti, kteří mu na něj přispívají, tedy odboráři. Středula je placen výhradně z jejich peněz a pokud členům odborů přijde fajn, že má brát třeba milion měsíčně, je to jen jejich věc.

Placení demonstranti v kampani jsou přes čáru

Debata by tady mohla skončit, jenže Středula udělal jednu zásadní chybu. Začal využívat své odborářské pozice v prezidentské kampani (i když on sám to vehementně popírá). Jako vysoce nadprůměrně placený člověk svolává demonstraci proti chudobě, což je lehce bizarní, ale stále pochopitelné.

Odbory navíc podle některých informací hodlají proplácet účastníkům cestu a ještě jim platit 500 korun na ruku... A to už opravdu smrdí. Samozřejmě členství v odborech má pro zaměstnance určité benefity a placení demonstrantů je zjevně jeden z nich, ale nepatří to do prezidentské kampaně.

Středula se dostal na tenký led, který se s ním může probořit. Co když se na demonstraci objeví ruské vlajky nebo se tam sejdou antisystémové živly, co ještě nedávno vzývaly Putina na Václaváku? Bude Středula mluvit jako budoucí prezident, nebo odborář? Lze to vůbec oddělit a lze nějak pominout i fakt, že mu vlastně prezidentskou kampaň takto financují samy odbory? Spousta otázek a spousta vysvětlování, o které se sice už teď snaží, ale nevypadá to příliš přesvědčivě.

Co takhle chvíli přestat být odborář?

Středula měl udělat jednu jednoduchou věc - do konce kampaně pozastavit své členství v odborech. Celá debata o penězích a demonstracích by tím ztratila smysl nebo by možná ani vůbec nezačala. Takhle připoutal pozornost ke svým příjmům a ještě odbory vystavil situaci, kdy budou nařknuty z podílení se na jeho vlastní kampani a placení demonstrantů za to, aby spílali vládě a velebili Putina. Jeho šance stát se prezidentem to může definitivně pohřbít.

