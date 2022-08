Hana Zagorová se stárnutí nebála, brala ho jako spravedlnost. Zemřela ve věku 75 let

Již od mala byla velmi hudebně zaměřená a to, že se chce stát zpěvačkou věděla snad od narození. Už jako malá holka se umění věnovala na plno, hrála na klavír, skládala poezii a v sedmnácti letech už si poprvé zazpívala s orchestrem.

Na brněnskou Janáčkovu akademii, kde vystudovala herectví ji přijali i přes její vadu řeči. Neobešlo se to ale bez podmínky, na její odstranění měla údajně pouhý rok. Problém se sykavkami se jí sice nikdy nepodařilo odstranit úplně, to jí ale nezabránilo v její úspěšné hudební kariéře. Bohužel to ale nebyl ten jediný problém, který musela tato talentovaná zpěvačka překovat.

Hana Zagorová bojovala s nejrůzněšími zdravotními problémy téměř celý svůj život. Její zdravotní protíže nejspíše odstartovala tuberkulóza, kterou onemocněla již ve 22 letech, od té doby ji už po zbytek života soužila celá řada zdravotních neduhů.

Údajně šlo o cenu, kterou zpěvačka zaplatila za svůj tenhdejší životní styl. Ve své životopisné knize vzpomínala na to, jak takzvaně "jela na plný plyn." Zanedbávala odpočinek i životosprávu. Během studií na brněnském JAMU totiž ještě zpívala a zároveň se snažila o to, aby si své mládí užila jak se patří. Její spolužačka Vlasta Peterková prozradila, že zpěvačka bývala tehdy často vyčerpaná a nedodržovala zrovna vyvážený jídelníček. To vedlo k tomu, že se její oslabený organismus nedokázal tak dobře bránit nemocem.

Hana poté, co několikrát zkolabovala skončila v nemocnici a následně v sanatoriu, kde strávila několik měsíců léčbou tuberkulózy.

S následky se ale potýkala po zbytek života. Umělkyně totiž trpěla paroxysmální hemoglobinurií, kvůli které musela pravidelně docházet na transfuze. Navzdory tomu se ale nikdy nelitovala. „Je to o řádu. Když se s tím naučíte žít a nemoc vám to dovolí, dá se to zvládnout velmi dobře, v podstatě bez problémů,“ uvedla ve své životpisné knize.

Zpěvačka to zkrátka neměla jednoduché, své životní zkoušky ale překonávala s elánem a úsměvem na tváři. Vrásky si nedělala ani s přibývajícími léty, brala to jako spravedlnost. "Je to zvláštní, jak ten život utekl, ale je to prostě tak. Kdybych chtěla být patetická, tak řeknu, že je to spravedlnost," prozradila herečka kdysi pro Aktuálně.cz.

K její nemoci se předloni přidaly další zdravotní problémy, když s manželem Štefanem Margitou oba onemocněli koronavirem. Minulý rok si poté zpěvačka nalomila tři obratle, které jí následně způsobovaly silné bolesti a omezovaly ji v pohybu až do letošního roku, kdy byla nucena zrušit své jarní turné.

Zdroj: Aktuálně, Blesk, Prima CNN

KAM DÁL: Dva a půl chlapa: Roztomilý Jake se změnil k nepoznání