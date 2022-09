ČSSD je toxická značka, někteří straníci se za ni stydí. Má strana naději, když je hrobař Hamáček pryč?

Schovat se za jiný politický subjekt, ČSSD zapřít. To byla taktika celé řady politiků v letošních komunálních volbách. V Náchodě se například do boje pustil bývalý místopředseda strany pod hlavičkou "Jan Birke Pro Náchod". A nebyl zdaleka sám. „Značka je toxická,“ vystihl pro Čtidoma.cz přesně současný stav ČSSD politolog Jan Charvát.

Upozorňuje zároveň na skutečnost, že levice v komunálních volbách propadla. „U KSČM se to dalo čekat. A vlastně i u ČSSD, což je ale velká škoda. Konec demokratické levice by totiž nebyl dobrou zprávou. Řada lidí tuto možnost volby chce, ale trajektorie, kterou ČSSD vzala za Hamáčka, to zabila.“

Hamáček kope za zbrojaře

Mimochodem, po Janu Hamáčkovi se země neslehla. Po říjnových sněmovnách volbách našel uplatnění u Hospodářské komory v Sekci obranného průmyslu. Právu řekl, že „bude mít na starosti podporu českých zbrojařů“. Je možné, že právě z tohoto důvodu si bývalý ministr založil konzultační firmu GH Consulting.

Nástupcem Hamáčka se stal Michal Šmarda, předsedou je od 10. prosince 2021. Zřejmě ani on ale nebude ten správný lídr, který ČSSD postaví na nohy. Po téměř dvou letech k žádnému velkému postupu směrem vzhůru nedošlo. Byť drobné signály jsou.

Naděje pro ČSSD snad existuje

Důkazem budiž třeba Čáslav, kde ČSSD a nezávislí kandidáti získali celkem 12 mandátů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Byl to nejlepší výsledek ve Středočeském kraji. „Lidé chtěli v předchozích volbách v roce 2018 změnu. Ukázalo se ale, že nebyla dobrá a město se bohužel bude dlouho léčit. Teď voliči rozhodli, že si přejí návrat vedení, které pro Čáslav pracovalo více než dvacet let,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz senátor a bývalý starosta města Čáslav Jaromír Strnad.

Právě on představuje naději, že ČSSD může pomýšlet na lepší časy. Do horní komory Parlamentu České republiky letos kandiduje potřetí a celkem 14 820 hlasů je jeho nejlepší výsledek. S přehledem postoupil do druhého kola. „Zůstat věrný značce mi nedělalo problém. A lidem evidentně také ne. Popravdě řečeno jsem vůbec neřešil, že bych změnil politický dres.“

Chybí správné vedení

Schopnost některých osobností zabodovat na komunální úrovni vyzdvihuje i politolog Jan Charvát. „Mají úspěšné lidi, dokáží se v komunále prosadit. Ale nejsou schopni to přenést až do nejvyšších pater a zajistit si schopné vedení. Uvidíme, jestli se dokáží zotavit.“

Podle Strnada je zásadní, aby se sociální demokraté přestali za značku stydět. „Je třeba to vzít odshora a najít lidi nadšené pro práci v ČSSD. Ne jako v těchto volbách, kdy se i čelní představitelé skrývali a raději kandidovali za někoho jiného. Naději strana určitě má, ale cesta k uzdravení bude dlouhá a velmi trnitá,“ doplnil pro Čtidoma.cz. Pomyslné světlo na konci tunelu problesklo i v Karviné, kde měla úspěch samostatná kandidátka ČSSD. Sociální demokraté s lídrem Janem Wolfem tam získali v 41členném zastupitelstvu 23 křesel.

