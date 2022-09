Okamura je na koni, do sedla ho vyšvihl chybující Babiš. Být volby za dva měsíce, měli bychom ještě větší problém

Zastavíme zdražování a Jsme proti válce – s tímto sloganem vyrazilo SPD do letošní kampaně. Sázka na kritiku prakticky všeho, co se týká vlády Petra Fialy, zabrala. „Fialova drahota“ bylo velmi časté sousloví, které lídr hnutí vypouštěl z úst. „Vláda pro občany této země nic nedělá, přitom posílá peníze na Ukrajinu,“ tvrdil Okamura například v České televizi.

Volit opozici je logické

Podle politologa Jana Charváta je vlastně dobře, že volby byly teď a ne až například za dva měsíce. Nadšení voličů SPD by totiž mohlo být ještě větší. „A my ostatně bychom asi měli ještě větší problém. Protože ANO teď posílilo, ale ne tolik, kolik se možná čekalo. Ovšem SPD si připsalo na své poměry skvělý výsledek. A je pravděpodobné, že za pár týdnů by jejich zisky ještě narostly, byli by ještě silnější,“ vysvětluje odborník pro Čtidoma.cz.

Před čtyřmi lety získalo hnutí SPD v komunálních volbách 161 zastupitelů, letos je to skoro třikrát víc. Získalo 492 mandátů.

Jedním dechem dodává, že nejde o nic, co by bylo šokující nebo překvapivé. „Lidé se bojí a v takové době se automaticky uchylují k volbě opozice, v případě SPD bych se nebál říct až extrémistů,“ vysvětluje politolog s tím, že SPD paradoxně pomohlo i hnutí ANO.

Okamura šmejdy "rozdrtí"

Andrej Babiš totiž vsadil na velmi agresivní, populistickou kampaň. „Místy to bylo opravdu hrubé. Jenže tentokrát ta sázka nevyšla zcela. Když Andrej Babiš vykřikoval cosi o šmejdech apod., a současná vládní koalice mu to vracela, smál se ten třetí vzadu. Okamura z toho vytěžil maximum možného.“

Charvát poukazuje na to, že pokusit se vysát voliče jiné populistické straně Babišovi nevyšlo. „Lidé vnímali přestřelky ANO a Spolu. A mnoho z nich si řeklo, že jsou k ničemu všichni a dali to SPD s tím, že Okamura už je na české politické scéně dlouho a s těmi šmejdy vlastně bojuje nejdéle právě on.“

Není se tedy čemu divit, že Okamura považuje volby za úspěch, jak potvrdil Českému rozhlasu. Kandidátkou hnutí SPD, která dokázala postoupit do druhého kola senátních voleb, je Eva Chromcová v Karlových Varech.

