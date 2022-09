SATIRA: K soudu dorazila nečekaně slavná věštkyně Jolanda, radila Babišovi s čapákem

Věštkyně sama uvedla, že má zásadní informace k případu. Obhájci Andreje Babiše se sice pokusili jejímu vystoupení zabránit, ale to se jim nepovedlo a soudce Šott umožnil slavné vědmě, kterou proslavily její televizní pořady, vystoupit.

„Předstoupí paní Vanga."

„Jolanda. Baba Vanga byla ruská šarlatánka a podvodnice, já jsem seriózní senzibilka."

„Dobře, dobře, promiňte. Řekněte nám, jak jste se dostala ke kauze Čapí hnízdo.“

„Pánko Babiš ke mně přišel se poradit. Chodíval často, on věděl, že já vidím daleko, co se stane. Třeba kovida jsem viděla dopředu, taky že se nikdy nestane prezidentem jsem mu vyvěštila, no to se mu moc nelíbilo. Ale chodil ke mně a věštila jsem mu z koule.“

„Dobře, dejte do zápisu, že svědkyně uvádí, že věštila panu obžalovanému z koule. Co dál?“

„Podívala jsem se do koule a hned říkám: vidím velký špatný, velký špatný. On se ptal, co že vidím. Já říkám: vidím čápa na hnízdě, vidím soud, vidím vězení, mýdlo ve sprše, prostě fakt velký špatný. On tam začal pobíhat a volat, že to věděl a že to je malér, že mě měl tehdy poslechnout.“

„Moment nerozumím tomu, jak že vás měl tehdy poslechnout?“

„Bylo to dávno, hodně dávno, tehdy elementálové ke mně promluvili a říkali, že sedmá inteligence Azerothu seslala kletbu na pánka Babiše. Já mu radila: zbav se všeho, co ti nepatří, nebo se kletba naplní a skončíš ve vězení. On mi cosi říkal o nějakém hotelu, že to teda převede na syna nebo co. Nebyl rád, hrozně zuřil. Já jsem mu jen říkala, že to nesmí být jeho, jinak ho kletba dostihne. Sám měl osud ve svých rukou, ale byl hamižný a chtěl všechno.

„Podívejte, já tomu pořád nerozumím. Vy jste mu radila, aby se zbavil hotelu kvůli kletbě a on vás neposlechl?“

„Tak! Neposlechl, osud chtěl ošálit! Myslel si, že sedmá inteligence Azerothu je asi hloupá a nepozná, že mu hotel stále patří. Elementálové ale vše vidí, hotel byl celou dobu jeho! Kdyby nebyl jeho, nestál by dnes před soudem, to je přece jasný důkaz, že kletba se naplňuje.

„Aha, no tak dobře. Tak dejte tedy do zápisu, že svědkyně po kontaktu s elementály radila obžalovanému, aby se zbavil farmy Čapí hnízdo. On to však udělal jen na oko a ve skutečnosti podnik dál vlastnil. Paní Jolando, pojďte prosím blíž, mám na vás ještě jednu otázku, spíše, ehm, soukromého rázu.“

„Ano, já vím. Odpověď je 2, 7, 15, 26, 31, 42 a dodatkové číslo 26. Ale bohatství ti štěstí nepřinese, podívej tu na pánka Babiše, jak dopadl.“

