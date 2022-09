Baba Vanga nebyla k lidstvu pro příští rok vůbec shovívavá. Letopočet 2023 podle ní přinese velké změny

Bulharská žena, známá jako baba Vanga, je často citována v souvislosti s předpověďmi budoucnosti. Pokud chceme věřit, pak je pravda, že v minulých letech najdeme hned několik světových událostí, které se dají s jejími věštbami poměrně blízce spojit. Jako třeba válku na Ukrajině. Jak tenhle konflikt podle věštkyně dopadne? Rusko prý nedokáže zastavit nikdo. Tak musíme doufat, že se v této věštbě netrefila. Ostatně v některých momentech se zdá, že by snad agresory mohla zastavit jejich vlastní nevyzpytatelná technika.

Rok 2023 se blíží, co přinese?

I když jsme stále ještě teprve ve dvou třetinách tohoto roku (nebo spíš už…), určitě je dobré začít se připravovat na možné události, které by mohly přijít v roce příštím. I na ten měla baba Vanga svůj názor - bohužel. Podle jejích předpovědí nás totiž ani v následujících měsících patrně nečeká nic moc příjemného. Některé věštby jsou poměrně uvěřitelné, jiné by asi bylo lepší nechat ležet stranou. Nicméně i pokud si vybereme jen ty mírnější, nemáme se na co těšit.

Změny ve vesmíru i na Zemi

I když by ještě nemělo dojít k definitivnímu konci světa - ten podle baby Vangy přijde až v roce 5079 - nastane prý pro Zemi důležitý okamžik, kdy se alespoň mírně změní dráha její pouti vesmírem. Co by to ve skutečnosti znamenalo, jakých bychom se dočkali změn v přírodě i v našich životech, o tom se můžeme jen dohadovat. Každopádně další nepříjemnou zprávou, kterou pro nás tato věštkyně na příští rok měla, je ničivá nákaza virem, na který lidstvo již dávno zapomnělo. Pravdou je, že tající ještě nedávno permanentně zmrzlá půda například v dálných oblastech Ruska skrývá mnohá záludná překvapení.

Zabijácké Slunce

Další z předpovědí pro příští rok se týká Slunce a jeho nebývalé aktivity. Baba Vanga hovořila o bouři, jakou jsme prozatím neviděli a nezažili, o bouři, která dokáže ničit a zabíjet. Pravdou je, že se Slunce právě pomalu blíží k vrcholu svého jedenáctiletého cyklu, kdy se jeho aktivita soustavně zvyšuje. Právě v těchto dnech mohou vědci pozorovat dopad jedné z velkých slunečních erupcí na Zemi, zvláště na techniku a GPS sítě. S rostoucí závislostí na vyspělé technice se lidstvo těchto momentů musí obávat stále víc a víc. Měla bulharská stařena pravdu?

Jaderná válka na spadnutí

Ještě větší hrůza by ale mohla přijít od samotných lidí. Právě těm baba Vanga přisoudila na rok 2023 rozpoutání jaderné války mezi USA a Ruskem, v níž podle jejího odhadu zemře na 5 miliard lidí a další se následně utrápí hlady a zimou, protože nebude co jíst. Teplota na Zemi by totiž prý klesla až o 16 stupňů. Můžeme se ale rozhodnout, že jejím předpovědím zkrátka věřit nebudeme, což je také patrně to jediné, co nás může zachránit před ztrátou duševního zdraví.

A mimozemšťané nakonec...

Kromě vychýlení Země z její oběžné dráhy, nebývalých slunečních erupcí a vyhlazující jaderné války by totiž přeživší čekala navíc invaze mimozemšťanů - podle všeho ne příliš přátelských. Pokud si to tedy shrneme, kdybychom chtěli tomuto proroctví věřit, asi by nebylo moudré plánovat dlouhodobější investice. Jenomže konců světa a podobných katastrof už bylo předpovězeno tolik, že by lidstvo neexistovalo již mnohá staletí. Pojďme tedy i tentokrát věřit, že se i baba Vanga může splést.

Zdroj: en.wikipedia, yearly, baba-vanga

KAM DÁL: Chyť mě, když to dokážeš: Skutečný podvodník Frank Abagnale si v životopisu vymýšlel. Kdo mu zničil pověst?