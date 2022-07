Dřevorubce unesli mimozemšťané a operovali ho. Dodnes se neví, co se přesně stalo

Cesta do města vedla hustým lesem, když si někdo ze skupiny všiml, že nad lesem září podivné světlo, které probleskuje mezi stromy. Muži spatřili létající talíř, který se vznášel asi třicet metrů nad zemí a vyzařoval zlatavé světlo. Walton jediný vylezl z dodávky a přestože na něj ostatní volali, ať se vrátí, šel blíže k létajícímu objektu. V tom na něj posvítil paprsek vyslaný z talíře. Parťáci se vyděsili a odjeli pryč. Po chvíli v nich začalo hlodat svědomí a rozhodli se pro Waltona vrátit. Jenže na místě už nebyl ani talíř, ani jejich Walton.

Walton zmizel

Co se dělo dál, bylo opravdu podivné. Dřevorubci jeli do města a na policii oznámili podivné zmizení svého kolegy. Policisté ale na místě nenašli vůbec nic, žádné známky po mimozemšťanech ani po Waltonovi. Místo toho začali obviňovat dřevorubce, že kamaráda zabili a nechali jeho tělo někde v lese. Nebylo divu, Walton byl neoblíbený potížista, rád vyhledával spory, takže důvodů pro to, aby se ho kumpáni zbavili, by se našlo spoustu.

Výslech nic nepřinesl

Pět dní byli drženi ve vazbě a policisté zkoušeli všechno možné, aby z nich dostali přiznání. Jenže chlapi opakovali pořád to samé, že viděli UFO a to Waltona zasáhlo paprskem. Vyšetřovatelé byli v koncích, většinou se v takových případech začnou výpovědi lišit v detailech a nakonec se podaří někoho usvědčit ze lži, který pak začne spolupracovat. Nic takového se ale nestalo, všichni vypovídali stejně.

Po pěti dnech našla policejní hlídka na silnici dezorientovaného Waltona. Byl vyděšený a několik dní nebyl schopen vůbec vypovídat. Později vypověděl, že skutečně vystoupil z vozu a zasáhlo ho světlo. Následně se probudil na operačním sále zřejmě uvnitř lodě. Kolem stáli tři mimozemšťané, které Walton popsal jako šedivé postavy s velkými hlavami a hnědýma očima. Následně mu jiný člověk, nebo člověku podobný mimozemšťan, nasadil kyslíkovou masku a dál už si pamatuje jen, že se probudil na dálnici.

Ufologická celebrita

Z Waltona se stala přes noc ufologická celebrita, jeho vyprávění šokovalo celou Ameriku. Podle jeho vyprávění byl natočen snímek Oheň v oblacích, napsal několik knih, založil ufologickou konferenci a měl nespočet přednášek o svém únosu. Přestože byl na detektoru lži, všechny jeho odpovědi byly vyhodnoceny jako pravdivé. Pro zastánce fenoménu UFO je Waltonův případ dodnes jedním z nejdůležitějších potvrzení existence mimozemšťanů.

Detektor lži

Celá věc má ale i odvrácenou stranu. Je mnoho odborníků, kteří považují Waltona jen za podvodníka. Pravdou je, že se problematikou UFO zabýval dlouhodobě, dávno před svým únosem. Stejně tak byl usvědčený podvodník, snažil se padělat bankovní šeky. Vědci tvrdí, že jeho vyprávění není ničím výjimečné a reaguje na dobové filmy, jako byl UFO Incident, který v té době byl populární. Když se jej třicet let po únosu zeptali v televizi Fox, jestli byl unesen mimozemšťany, odpověděl, že ano. Jenže detektor lži ukázal, že odpověď byla lživá.

Je však ještě několik argumentů, které se vyvrátit nepodařilo a které mluví se Waltonův prospěch. Podivné světlo onoho dne neviděli jen dřevorubci, ale i další lidé. Pak je tu fakt, že všichni dřevorubci vypovídali stejně. Jsou ale informace, že byli pozadu s prací a celá situace se jim hodila do krámu, protože kvůli incidentu se z lesa stalo místo činu, byl uzavřen, takže termíny dokončení práce se nedaly stihnout vinou policie.

Jestli je Walton skvělý herec, blázen nebo byl skutečně unesen mimozemšťany, se s jistotou už nikdy nedozvíme.

