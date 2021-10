Stařec uhořel, patolog potvrdil samovznícení. Proč z ničeho nic vzplanul a hrozí to každému?

Případ 76letého Michaela Fahertyho vypadal, jako by jej někdo vystřihl z učebnice, popisující samovznícení člověka. Kriminalisté, kteří přišli na místo “činu”, našli jen ohořelé tělo, také podlaha pod ním a strop nad nebohým Michaelem nesly známky zásahu ohněm. Jinak ale bylo v pokoji vše vlastně v pořádku...

Bezradní kriminalisté

Právě to je jedním z často popisovaných znaků, provázejících případy, kdy policie a hlavně mnozí ostatní věří, že lidské tělo zkrátka vzplálo samo od sebe. Zatímco většinou se ale podaří objevit vnější příčinu, v tomto případě, který se odehrál v irském městě Galway 22. prosince 2010, se nenašlo nic. Vůbec nic, co by vyvrátilo teorii samovznícení.

Všímavý soused zalarmoval hasiče - bohužel pozdě

Jako první tehdy na místo děsivé podívané doběhl soused Michaela Fahertyho, který zaslechl požární alarm. Zavolal hasiče, kteří ale po příjezdu zůstali jako opaření. Pokoj nehořel, to jen tělo nešťastného seniora lehlo popelem. Končetiny a hlava ale zůstaly ležet na zemi bez známek popálení. Zničen byl jen mužův trup. Do práce se tedy pustili hlavně policisté. Jejich snahou a také otázkou cti bylo objevit cokoliv - doslova cokoliv, co by mohlo vyvrátit teorii o podivném samovznícení člověka právě v jejich městě. Jenomže ať hledali sebepečlivěji, nenašli nic, co by napovídalo buď vraždě, nebo alespoň nehodě.

Žádná příčina, žádný viník

Jednou z příčin, která může vést k požáru, je často cigareta. Jenomže Faherty nekouřil. Dokonce ani neholdoval alkoholu. Podle patologa nezemřel na srdeční zástavu, jak by mohlo být u seniora normální. Nezbývalo tedy nic jiného než připustit zdánlivě nemožné. Michael Faherty se skutečně z ničeho nic vznítil a jeho trup zkrátka shořel, aniž by na tom měl kdokoliv podíl. Pravděpodobně ale nebyl ani první ani poslední, komu osud tak hrůznou smrt připravil. Jak je to možné?

Jaderná fúze, nebo síla myšlenky?

Teorií se za desítky let vyrojily spousty. Jedni se přiklánějí k alkoholismu takových lidí, ale jak sami víme, alkoholiků je kolem nás tolik, že by hasiči museli vyjíždět k podobným případům denně. Další přemýšleli dokonce o studené jaderné fúzi, která by se odehrála v lidském těle, a tím by jej zapálila. Parapsychologové se přiklánějí k nesmírné síle myšlenky a jiným (podle některých) možným "podpalovačem" by mohla být třeba statická elektřina. Nápadů je tedy mnoho, jde jen o to najít ten nejen nejpravděpodobnější, ale hlavně skutečně pravdivý. Možná nejblíž podstatě tohoto jevu může být tak zvaný efekt knotu.

Efekt knotu není vyloučen

Vědci, kteří se tímto fenoménem podrobně zabývali, připouští tak zvaný knotový efekt, tedy možnost, že se oblečené lidské tělo stává zdrojem paliva, podobně jako třeba vosk svíčky. Knotem je pak v takových případech právě oblečení. Takto by mohlo lidské tělo hořet pomalu, někdy až deset hodin, a to dokonce bez výrazného poškození svého okolí - právě tak, jak je tomu v případech, které se samovznícení přisuzují. Je tu však jedno velké ale… Teorie knotu popisuje hoření těla, nikoliv samotné jeho vznícení, tedy vznik té prvotní jiskry. Tento moment na svůj objev ještě čeká, ale to neznamená, že se takové případy nedějí a neděsí lidi po celém světě.

Kdo ví, kdo je další na řadě?

Zdroj: bbc.com, wikipedia.com

KAM DÁL: Žena se proměnila v běsnící monstrum. Sekyrou povraždila rodinu včetně dítěte, důvod je šokující