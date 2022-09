Češi by měli Fialově vládě děkovat, zajistila jim klidnou zimu. Babišovi a rusofilům může prasknout cévka, ale nic s tím nenadělají

Celková spotřeba plynu v České republice činí přibližně 8,69 mld. m³. Téměř 98 % z tohoto množství dosud přicházelo z Ruska. Nejvíce (kolem 6,4 mld. m³) logicky spotřebujeme v topné sezoně, která je za dveřmi. Na tuzemské domácnosti z toho připadne zhruba třetina spotřeby. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Přesto toto obrovské množství se zdá, že nedostatkem důležité suroviny trpět nebudeme.

Zásoby plynu

Vláda totiž už dříve rozhodla, že tuzemští provozovatelé zásobníků musí jejich kapacity naplnit nejméně na 80 procent (hovoříme o jedné třetině domácí spotřeby), jinak o ně přijdou. Jde o tzv. "use it or lose it" strategii. Evropská unie se zároveň zavázala, že v rámci solidarity dodá plyn ze zemí, ve kterých ho bude nedostatek. „Nadcházející topnou sezonu máme vyřešenou a nedostatku plynu se obávat nemusíme,“ potvrdil pro Čtidoma.cz hlavní ekonom BHS a poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček.

Vláda rozhodla, že zastropuje ceny elektřiny a plynu. Cenu silové elektřiny omezí maximální částkou 6 Kč včetně DPH a plynu 3 Kč včetně DPH za kilowatthodinu. Vládní nařízení začne platit okamžitě poté, co legislativním procesem projde novela energetického zákona (čeká se na podpis prezidenta Zemana).

Nevyzpytatelný Nord Stream

Na konci července sice klesla dodávka plynu z Ruska přes hlavní plynovod Nord Stream 1 na pouhou pětinu jeho kapacity. Podle odborníků se však dá předpokládat, že by se toto množství během zimy ještě snížilo, což nám zaručí druhou třetinu spotřeby. A když se k tomu přidá včasné zajištění plovoucích terminálů na zkapalněný plyn v Nizozemsku, tak je téměř vyhráno.

Do konce roku do přístavu Eemshaven připluje osm lodí s LNG, což před několika týdny potvrdil šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš při slavnostním otevření terminálu. Každá z nich podle něj přiveze 100 milionů metrů krychlových plynu. Česko má v pronájmu celkem tři miliardy metrů krychlových, což zhruba pokryje zbývající třetinu roční spotřeby země. Potřebné množství doručí třicet tankerů. „Udělali jsme kroky, které zaručí, že i kdyby nastal nejhorší scénář a Rusko dodávky plynu do Evropy úplně zastavilo, my plyn na podzim a zimu mít budeme,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Právo premiér Petr Fiala.

Po skončení topné sezony však budou zásobníky prázdné. „Proto bude nutné hned začít s jejich opětovným naplňováním. Bez ruského plynu by to bylo komplikované, nicméně v Evropě se rychle buduje nová infrastruktura a naše závislost na Rusku se postupně snižuje,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Štěpán Křeček.

Vládní zastropování cen energií může navýšit schodek státního rozpočtu. Pro Českou televizi to potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura. Schválený schodek měl činit 270 miliard korun.

Co udělat, aby bylo levněji?

Pokud by ale přeci jen, čistě hypoteticky, došlo k omezování spotřeby, jako první by podle ekonoma přišly na řadu plynové elektrárny. „Ty by bylo na místě vypnout jako první. Následně můžeme vypínat výrobu chemikálií a hnojiv v případech, kdy produkce je dražší než dovoz ze zahraničí. Ale jak jsem říkal - neočekávám, že k tomu dojde,“ myslí si hlavní ekonom BHS.

Zároveň předpokládá, že do roka se ceny energií výrazně sníží. „Jakmile se nahodí francouzské jaderné elektrárny a Evropu přestane trápit sucho, tak se situace zlepší u elektřiny. U plynu stačí dokončit plánované infrastrukturní projekty. Zkapalněný zemní plyn nám pomůže snížit cenu hluboko pod 100 eur za MWh, jak je obvyklé jinde ve světě.“

