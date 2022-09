Všichni demonstranti nejsou proruští švábi. Neházejme je do jednoho pytle, ale naslouchejme jim

70 tisíc lidí na Václaváku není opravdu málo. Je to varovný signál, který vláda nesmí přejít mávnutím ruky. Ukazuje se, že je tady obrovská skupina lidí, jež současným krokům nerozumí a bojí se, že se na ni zapomnělo. Vinu nese ministr průmyslu a obchodu za špatnou a nesrozumitelnou komunikaci vládní pomoci, která je mimochodem 4. nejvyšší v EU v přepočtu na HDP.

Pokud vládní členové přejdou tento signál a nezačnou lépe komunikovat, prohloubí to příkop mezi nimi a těmi, kdo se bojí nadcházející zimy. Utvrdí je to v postojích, že se na tuto vládu nedá spolehnout a je čas ji vyměnit.

Tomáš Zdechovský

- poslanec evropského parlamentu

- místopředseda KDU-ČSL

- působil jako krizový manažer a mediální analytik

Vláda v čele s Petrem Fialou musí těmto občanům naslouchat a odpovídat jim na jejich dotazy. Vést s nimi dialog a vyvracet dezinformace a lži. Ukázat, že je tady pro ně a že se o ně postará.

Za napětí může Rusko, ale to lidi nezahřeje

Čelíme možná největší krizi od roku 1989. A kdo ji způsobil? Rusko. Putinův režim drží Evropu pod krkem, postupně utahuje kohoutky s levným plynem a spoléhá na to, že vysoké ceny energií vyženou občany v zemích EU do ulic. Tak jako se to stalo v sobotu v Praze. Pokud se komunikace nezlepší, příště přijde sto tisíc lidí a vláda bude pod ještě větším tlakem.

Populisté a extremisté dobře ví, že ukazování prstem na Rusko naše občany v zimě nezahřeje. Nabízejí jednoduchá a líbivá řešení, jež však způsobí ve finále víc škody než užitku. Vystoupení z EU a NATO opravdu není tím správným krokem. To musí však vláda neustále vysvětlovat.

