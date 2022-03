Inovace za 100 milionů u Fialovy vlády neprošla. Bude Babišův hedvábný tousťák chutnat i bez dotace?

Hedvábný toastový chléb, jehož výroba vyžadovala mnohamilionovou investici do speciální výrobní linky, měl být inovativním majstrštykem pekařské firmy ze svěrenského fondu expremiéra Andreje Babiše. A zatímco za jeho vlády neměl ministr průmyslu Karel Havlíček s proplacením dotace 100 milionů problém, jeho nástupce Jozes Síkela požaduje obrovský finanční obnos po Agroferu zpět. Je to další pomsta Fialovy vlády "zlobivému Babišovi", anebo jen narovnání byznysového prostředí v Česku do poctivých podmínek pro všechny?