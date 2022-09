Alla Pugačeva je pro Rusy jako pro nás Karel Gott. Co si Putin počne, když se postavila proti válce?

Alina Pugačeva se narodila v Moskvě v roce 1949. Vystudovala hudební školu a díky svému nevšednímu talentu mohla brzy odstartovat zářnou kariéru. V šestnácti letech nahrála svou první píseň Robot a pak už mířila strmě vzhůru. V 70. letech 20. století byla oceňována v Sovětském svazu i Evropě jako jedna z nejlepších ruských zpěvaček. Své první sólové turné začala v Charkově, kam dnes dopadají ruské rakety.

Pugačová zpívala pro celý svět

Její repertoár obsahuje přes pět stovek písní. Zpívá nejen rusky, ale třeba i finsky, česky, francouzsky, německy anglicky a také v ukrajinštině. Na celém světě se prodalo přes 250 milionů jejích desek. Pro Sovětský svaz i Rusko se Pugačeva stala významným symbolem i kulturním vývozním artiklem. Její jméno znají lidé po celém světě.

Putin skládal božské Pugačové komplimenty

Vladimir Putin si je jejího věhlasu a slávy dobře vědom. Ostatně sám o ní v roce 2019 prohlásil, že má talent a neobyčejné pěvecké schopnosti, výrazný umělecký temperament a pracovitost. Ocenil také osobní zpěvaččin přínos k rozvoji hudebního umění i její vliv na osud dalších hudebních talentů, kterým otevřela cestu na pódia. "Pugačova jim bude navždy měřítkem profesionality a oddanosti svému poslání.“ Jenže tahle megastar se postavila Putinovi a zcela otevřeně kritizovala válku na Ukrajině. S manželem a dětmi uprchla do Izraele, protože věděla, co v Rusku lidem za takové názory hrozí.

Zapište mě na seznam agentů!

V ještě horší situaci byl její manžel, známý moderátor Maxim Galkin, který se rovněž od začátku invaze vyjadřoval proti válce. Právě proto byl zařazen na tzv. seznam zahraničních agentů, kam úřady zapisují ty, kdo podle nich bere peníze ze zahraničí. Pugačeva nedávno požádala, aby byla na seznam zapsána také – jako gesto solidarity s manželem. „Prosím, zapište mě do řad zahraničních agentů mé milované země, protože stojím za svým manželem, čestným, slušným a upřímným člověkem, pravým a neúplatným vlastencem Ruska, který přeje své vlasti prosperitu, klidný život, svobodu slova a konec zabíjení našich chlapů pro iluzorní cíle, které dělají z naší země vyvrhele a zatěžují životy našich občanů.“

Co si s takovým prohlášením počne Putin? Kritizovat nebo urážet národní ikonu se mu nemusí úplně vyplatit. Zatím tak dělá, že o ničem neví, a žádné oficiální stanovisko z jeho úst ani z úst předních propagandistů nezaznělo. Režim hraje mrtvého brouka. Pro Putina je to každopádně políček přímo do tváře.

Zdroj: echo24.cz, idnes.cz

KAM DÁL: Karel Gott věřil předpovědím slavného Nostradama.