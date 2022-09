Rusko v Česku utrácí peníze za politiky i demonstrace jako v supermarketu, hodnotí politolog

Uniklá zpráva nejmenuje zatím žádné politiky ani země, je otázkou, jestli se dostanou časem na veřejnost. Každopádně v Česku se prosazují politické subjekty, které pod hlavičkou vlastenectví nepokrytě přebírají ruské narativy a hájí ruské zájmy. Studie think tanku Evropské hodnoty jasně zdokumentovala, že nejvíce prorusky orientované strany jsou SPD a ANO, s tím, že se studie zabývala pouze parlamentními stranami. Vypadli tak další horcí adepti, jako jsou komunisté, Trikolora nebo ČSSD.

S Ruskem nemáme nic společného

„Pokud se někdy zveřejní konkrétní jména, tak asi bude mít hodně politiků problém. A nemyslím si, že to budou jen Okamurovci, ty peníze mohly končit i v dalších stranách,“ říká k tomu Charvát.

KDO NEJVÍCE ŠÍŘÍ RUSKOU PROPAGANDU

- 14 poslanců SPD

- 11 poslanců ANO

- nejaktivnější: Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Tomio Okamura, Radek Vondráček

Samozřejmě žádná strana nikdy nepřizná, že hájí zájmy cizí mocnosti, což dokládají i slova Tomia Okamury pro Seznam: „Každý rozumný člověk ví, že SPD je vlastenecká strana, která nemá a nikdy neměla s Ruskem nic společného. Nás zajímá pouze zájem našich občanů a České republiky.“ A zároveň Okamurova SPD hlásá, ať nedáváme Ukrajině zbraně.

„Kdo by neslyšel na heslo Česko na prvním místě. Velmi vhodně zvolené, dá se pod to schovat cokoliv, lidé na to slyší,“ myslí si Charvát.

Peníze z Ruska jdou přes prostředníky

Novým jevem poslední doby jsou také demonstrace proti vládě, které neorganizují politické strany, ale jednotlivci, jako je právník Jindřich Rajchl (Trikolora, PRO) nebo exekucemi zatížený podnikatel podnikající v Srbsku Ladislav Vrabel. Na Václavské náměstí se jim podařilo dostat 70 tisíc lidí a formulovali požadavky, mezi kterými bylo mimo jiné okamžité předání moci jejich odborníkům a omluva Rusku. V podstatě jde o totální demontáž současného systému a návrat před rok 1989. „Že za těmito demonstracemi budou ruské vlivy a peníze, to považuji za velmi pravděpodobné. Jestli se tyto peníze podaří konkrétně najít a prokázat, je věc jiná. Obecně Rusko funguje tak, že peníze nepředávají přes nějaké emisary někde v restauraci v obálce, ale prochází přes spoustu prostředníků a organizací či firem, takže ve výsledku to vypadá, že ty peníze jsou z Česka. Je velmi těžké to rozklíčovat a i těm samotným lidem se pak lehčeji říká, že s Ruskem přece nemají nic společného,“ vysvětluje Charvát.

Udělejte bordel

Podle něj teď Rusové začali v zahraničí skutečně tlačit na pilu, aby se poměry v jednotlivých evropských zemích změnily. „Válka se jim nedaří, zrovna v těchto dnech utrpěli poměrně velkou porážku. Nutně potřebují, aby se rozpadla evropská jednota, skončily sankce, aby Ukrajina zůstala sama bez dodávek a byla nucena jednat o příměří. K tomu aktivizují všechny páky, které v Evropě mají. Nejen politické strany, ale právě i tyto demonstrace. Jejich cílem je, když to řeknu lidově, udělat co největší bordel,“ uzavírá Charvát.

S jistotou tak můžeme očekávat stupňování tlaku ze strany demonstrantů. Nadcházející podzim a zima budou z politického hlediska hodně horké.

