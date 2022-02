Šéf civilní rozvědky se klepal a koktal. Putin udělal ze zasedání bezpečnostní rady komedii.

Tento záznam si na sociální síti Twitter vysloužil tisíce reakcí. Na zasedání, na kterém se jednalo o uznání Doněcké a Luhanské lidové republiky, si totiž ruský prezident dobíral Sergeje Naryškyna, který je šéfem civilní rozvědky. Nenechal ho domluvit a "bral ho za slovo".

Naryškynovi se z nervozity začal třást hlas a nakonec začal i koktat, což míru stresu, které v té chvíli očividně čelil s největší pravděpodobností ještě zvýšilo.

WTH is this? Putin humiliating publicly the chief of SVR, who literally lost his speaking faculties in fear. This is something out of @SachaBaronCohen's The Dictator. pic.twitter.com/LZygwqXbcG