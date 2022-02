Jak se ukrajinské matky chystají na válku? Tygra neuspokojíme tím, že mu do lesa přineseme svíčkovou, říká Alexandr Vondra

Evropa je blízko válce. Záleží na rozhodnutí jediného muže. „Vladimír Putin se rozhodl dobýt Ukrajinu,“ říká k věci pragmaticky atlantista Alexandr Vondra v pořadu Události, komentáře ČT24 a dodává: „Nemůžeme si to nechat líbit... Tygra neuspokojíme tím, že mu na kraj lesa doneseme svíčkovou a budeme si myslet, že už znovu nepřijde. On přijde.“ Své rčení vidí Vondra jako příznačné k současné situaci, kdy je třeba, aby "západ" uvalil tvrdé sankce vůči Rusku, a to nejlépe okamžitě.

První ekonomické postihy jasně specifikoval americký prezident Joe Biden téměř ihned po Putinově proslovu - podepsal zákaz investic pro americké fyzické i právnické osoby na území dvou separatistických území. „Sankce dopadnou i na ty, kteří s nimi budou obchodovat nebo tam investovat a nejsou z USA,“ uvedl Bílý dům prostřednictvím svého webu whitehouse.gov. Z Evropy se k sankcím přihlásilo jako první vedení Polska, následovala tvrdá reakce z Velké Británie i celé EU. Bude to na zabrždění touhy šéfa Kremlu rozpoutat válku stačit? „Putin chce obnovit velké impérium, před kterým se bude třást zbytek světa,“ říká Cyril Svoboda a upozorňuje na to, že Ukrajina nemá šanci se agresi jakkoli bránit. „Prezident Zelenskyj nemá šanci vyjednat nic, jeho země je obětí globálního konfliktu. Stojí na šachovnici mezi mocným Washingtonem a Ruskem.“

Uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny ruským prezidentem Putinem je "do očí bijícím porušením mezinárodního práva", zní ze Západu. Evropská unie odpoví sankcemi. pic.twitter.com/0n3NUETYyM — ČT24 (@CT24zive) February 21, 2022

Putinova šachovnice a Česko

A příměr k černobílým čtvrecům používá ve vztahu k ozbrojenému konfliktu 300 kilometrů od českých hranic také ministryně obrany Jana Černochová. „Putinovo uznání separatistických republik na východě Ukrajiny je snaha obnovit Sovětský svaz na úkor svobodných a suverénních zemí. To civilizovaný svět nesmí nikdy tolerovat! A na Putinově šachovnici není pouze Ukrajina, jsme tam i my.“ Co tím paní ministryně myslí?

Cyril Svoboda to vysvětlil v rozhovoru pro ČT24: „Pokud by opravdu došlo k otevřené válce, přirozenou reakcí lidí bude útěk. Ukrajinci se budou chtít dostat do Šengenu, tedy i k nám. A já jsem opravdu zvědav, kolik poslanců bude říkat "Vítáme vás". Musíme být na uprchlíky připraveni a přiznejme si, že známe českou náturu... Těch lidí, kteří budou potřebovat pomoc, mohou být desetitisíce a nejsem si jist, jak se nám to bude líbit.“

Vladimir Putin ve svém projevu zmiňuje vlnu přijetí států bývalého východního bloku do NATO. Mezi nimi i ČR. Bere to jako podvod Západu a prohru Ruska.



Nebýt Václava Havla a dalších, kteří nás přivedli do NATO, jsme ve stejném ohrožení jako Ukrajina i my. Nenechme je napospas. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 21, 2022

Čeští politici ze současné vládní pětikoalice prozatím téměř jednohlasně vyslovují na sociálních sítích Ukrajině a jejímu lidu podporu. Prezident Miloš Zeman se k aktuálnímu vyjádření Vladimíra Putina ani k situaci na Ukrajině nevyjádřil, a to ani prostřednictvím svého mluvčí Jiřího Ovčáčka. Ten k tématu poskytl před pár dny rozhovor pro radiozet.cz: „Pan prezident Zeman hovořil už v uplynulém týdnu o tom, kdy česká a zahraniční média byla plná různých dat, kdy bude zahájena válka na ukrajinských hranicích. Prezident upozornil, že se tomu tak ale nestane a také se to nestalo. V každém případě by měla být ČR připravena na všechny scénáře a měla by přispívat k nalezení mírového řešení.“

Ukrajinské maminky řeší na Facebooku, že budou dávat svým dětem na oblečení nálepky s krevní skupinou ve chvíli, kdy půjdou do školy. https://t.co/wH7eDnnsEr — Filip Horký (@FilipHorky) February 21, 2022

Na všechny scénáře, které hrozí na území Ukrajiny, se snaží připravit i místní maminky. Jejich myšlenky musí být plné obav a nevyhnutelného strachu. O tom svědčí i fakt, že jejich první reakcí na Putinův razantní projev agrese byla debata na facebooku, v níž se shodly, že bude dobré připevnit svým dětem na oblečení nálepky s označením jejich krevní skupiny.

Zdroje: Česká televize - ČT24, twitter.com, whitehouse.gov

KAM DÁL: Respirátory jako nutnost, nebo omezování? Virolog Bouřa má jasno, hovoří o vládním alibismu.