KOMENTÁŘ: Babiš bude prezident, když zemi promění v bramboračku. 12 kroků na Hrad

1. Uděláš z voleb totální bramboračku (Janeček, Rohanová a Ministerstvo vnitra v roli užitečného idiota ti pomohou).

2. Vykašleš se na všechny předvolební debaty minimálně před prvním kolem. Budeš jezdit po republice, dělat hodného strejdu, co peče vánočky, s dětmi dělat zeměpisné kvízy (ne, ten klip z Primy, kde vypadá jak nevzdělaný trotl, fakt nebyl vypuštěn nedopatřením) a babičky hladit po tváři. Víš, že mají nadprůměrnou volební účast a tvůj tým si pamatuje prezidentské volby z let 2013 a 2018.

3. Budeš za pomoci svých lidí v médiích povzbuzovat hlavní kandidáty (Nerudová, Pavel), aby se co nejvíce vymezili proti sobě. Tvým cílem je jejich voliče navzájem vyhranit vůči protikandidátovi (komoušskej rozvědčík Pavel a marketingový produkt Nerudová, co kšeftovala s diplomy) tak, aby alespoň nějaké procento z nich k druhému kolu prezidentských voleb nešlo.

4. Uděláš všechno pro to, aby se do druhého kola nedostal Pavel. Z průzkumu totiž víš, že část tvých voličů a voličů nevyhraněných by mu mohla hlas dát, protože jako je chlap a představitel klidné síly a tito voliči ještě mají nějaký věk, zatímco Nerudová je kavárna a mladí lidé, kteří to s účastí u voleb nepřehánějí.

5. Za to, že ti Miloš vyšel v roce 2022 třikrát vstříc v ČNB (tvá firma má velké dluhy a nízké úroky s inflací se ti můžou hodit), necháš mu volnou ruku u Ústavního soudu, který je ti úplně někde a samozřejmě si už slíbil Pumpaři a Vlekaři beztrestnost a Zemanovi péči kompletní geriatrické kliniky.

6. Nejpozději v lednu, ale ne o Vánocích, vyleješ na toho nebezpečnějšího z tvých kandidátů nějaké totální svinstvo. Samozřejmě to neuděláš ty, na to jsou tu jiní a spřátelené televize. Během týdne či dvou to už nemá šanci před lidmi odehrát.

7. Zatímco se demokratičtí kandidáti budou před prvním kolem hádat v diskusích, ty si uděláš v lednu jeden - dva státnické rozhovory ve sledovaných televizích, kde budeš jen ty a přiměřeně servilní moderátor(ka). Jasně, že ČT to nebude.

8. Druhé kolo a duel budeš muset nějak ustát a podle situace vytáhneš nějakého žolíka. Sudeťáci už asi netáhnou, ale banda urostlých Ukrajinců znásilňujících po nocích nevinná česká děvčata by se hodila. Víš totiž, že bezpečnost je to, čím se trápí i vzdělanější část populace. A ty potřebuješ mobilizovat své voliče.

9. Nepravděpodobné se stává skutečností. Uspěješ.

10. Stávající pán z Hradu ví, že už jsi uspěl. A jmenuje nového předsedu Ústavního soudu. Co na tom, že ten stávající je tam až do srpna. Ústavní krize je rozpoutána.

11. Víš, že 7 ústavním soudcům končí v roce 2023 mandát. Víš, že pokud navrhneš kandidáty, které Senát nepřijme nebo nenavrhneš žádné, bude mít Ústavní soud 8 soudců. O žalobě parlamentu proti prezidentu republiky rozhoduje Ústavní soud v plénu, které má minimálně 10 členů.

12. Ochromil jsi Ústavní soud a právě začínáš vládnout jako Andrej I.

(autorem komentáře je Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje)

