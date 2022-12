Korupce a úplatky: Ovlivňování hlasování poslanců existuje, připustil český europoslanec

Katar a korupce - dvě slova, která jsou dávána do souvislosti i s probíhajícím mistrovstvím světa ve fotbale. Když se přidala i Aféra "Katargate", která hýbe Bruselem a která zřejmě otevře celou řadu ožehavých témat, zvýšené pozornosti se s největší pravděpodobností dostane i fotbalovému svátku. Katarští šejkové nebudou mít klidné spaní.

Podle Marcela Kolaji bude nutné změnit pravidla pro lobbing a nastavit další transparentní procesy. Ve hře je totiž hodně - už tak vachrlatá pověst Evropské unie jako celku.

Co už se o kauze kolem Evy Kaili ví?

Jedná se o korupční skandál nebývalých rozměrů. Podezření z korupce totiž nepadá pouze na socialistickou europoslankyni a místopředsedkyni Evropského parlamentu Evu Kaili, ale na celou řadu dalších europoslanců politické skupiny Socialistů a demokratů a jejich asistentů. V kauze figuruje i bývalý europoslanec za tuto politickou skupinu Pier Antonio Panzeri. Jde o podezření na korupci v souvislosti s Katarem, který si chtěl údajně zajistit smířlivý postoj Evropského parlamentu ohledně dodržování lidských práv v Kataru.

Marcel Kolaja

- od ledna 2022 1. místopředseda Pirátů

- od voleb roku 2019 poslanec Evropského parlamentu, v němž v letech 2019 až 2022 zastával funkci jednoho z místopředsedů

Zmínil jste, že jde o skandál nebývalých rozměrů. Je podobný něčemu z minulosti?

Celá kauza má podobný vzorec jako uplácení italských a německých poslanců v Radě Evropy Ázerbájdžánským státem. Problém ovlivňování poslanců a jejich hlasování třetími zeměmi je bohužel přítomný. Je jasné, že se na tuto problematiku musíme více zaměřit a řešit ji hlouběji. Korupci v evropských institucích nesmíme v žádném případě tolerovat. Na druhou stranu velikost katarské kauzy je v Evropském parlamentu bezprecedentní.

Myslíte si, že mohou být další takové kauzy, jen se o nich zatím neví?

Bohužel se ukazuje, že korupční kauzy nejsou výjimkou ani na evropské půdě. Jestli však existují další podobné případy korupce, se pohybuje v rovině spekulací. Nyní bychom měli v Evropském parlamentu vytvořit vyšetřovací výbor, který by zkoumal, proč selhaly protikorupční mechanismy, a doporučil jejich úpravu. Ta by měla tomuto selhání do budoucna zamezit. Nulová tolerance ke korupci musí být samozřejmostí a jako člen předsednictva Evropského parlamentu budu prosazovat změny. Větší transparentnost a striktnější pravidla pro lobbing je jediná cesta vpřed. Už teď je díky mojí práci Evropský parlament více transparentní a i nadále vytrvám.

Jak se taková věc vlastně dokazuje, kde vyšetřovatelé berou důkazy?

Vyšetřování probíhá za spolupráce představitelů Evropského parlamentu s belgickou policií.

V případě Evy Kaili údajně šlo o "balíky peněz", které měla dostávat od zástupců Kataru. Je přístup Kataru k EU jiný než dalších podobných zemí? Myslím tím, jestli se už v minulosti dalo vypozorovat něco netradičního, odlišného...

Zajímavé v této kauze je, že europoslanci politické skupiny Socialistů a demokratů skutečně často ve svých vystoupeních a svými hlasy bránili Katar a vykreslovali ho jako zemi, ve které se dodržování lidských práv zásadně zlepšilo. Není to první případ, kdy byli europoslanci vyšetřováni pro podezření, že se nechali ovlivnit jinými zeměmi. Nejsem si vědom však žádného skandálu, který by narostl do takového rozměru. V katarském případu totiž nejde jenom o jednoho nebo dva poslance, ale o početnou skupinu europoslanců z frakce Socialistů a demokratů.

V souvislosti s Katarem se také hovoří o masivní korupci v rámci probíhajícího MS ve fotbale. Je to podle vás teď více k uvěření?

V minulosti se šampionát skutečně dostal do hledáčku amerických žalobců, podle kterých Katar při výběru pořadatelské země uplácel funkcionáře FIFA. Zdá se, že se nám tak postupně odkrývají jednotlivé díly skládačky. Nyní je třeba nechat konat orgány činné v trestním řízení.

Jaký je vlastně rozdíl mezi korupcí a lobbingem, kde je hranice?

Lobbing v evropských institucích je evidován a podléhá pravidlům. Všichni lobbisté musí být zapsáni v registru a některé schůzky europoslanců s lobbisty musejí být vykázány. Ve světle současných událostí bych souhlasil s tím, aby se za lobbisty považovali i diplomaté třetích zemí. Zároveň trvám na tom, aby europoslanci po skončení mandátu nemohli po přechodnou dobu pracovat jako lobbisté.

Čeho by se dosáhlo?

Předešli bychom tím situacím jako teď, kdy si jeden z bývalých europoslanců Panzeri, který v korupční kauze figuruje, v podstatě ihned po skončení funkčního období založil konzultační agenturu. Ta měla sloužit jako platforma pro lobbistické aktivity Kataru.

