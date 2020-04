Evropský parlament hledá, kde ušetřit. Očekává další vlnu koronaviru

Vědci po celém světě se snaží porozumět novému typu koronaviru. Nejdále je dost možná tým z australského Institutu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu. COVID-19 se podle nich v mnoha ohledech chová jako chřipka a nelze tedy předpokládat, že každý, kdo ho prodělal jednou, je definitivně imunní. K podobnému závěru došel i Evropský parlament a místo uvolňování opatření to spíš vypadá na jejich prodloužení a zřejmě i zpřísnění.

Stejně jako mnohé další instituce i Evropský parlament využívá k jednání videokonference. A nejspíš tomu tak ještě nějakou dobu bude. Podle zatím neoficiálních zpráv by se měl totiž fyzicky sejít až v září. Je to prý reakce na skutečnost, že podle závěru některých vědců nemají všichni lidé, kteří nový typ koronaviru prodělali, vyvinutou imunitu. Čeká se tak druhá, možná i třetí vlna podobně, jako je to běžné v sezóně chřipky.

Reevidují se smlouvy, hledá se řešení

Například Jižní Korea už podle CNN ohlásila nejméně 116 případů, kdy se člověk znovu nakazil přesto, že už COVID-19 prodělal. Odborníci však tvrdí, že mohlo jít i o reaktivaci viru, poukazuje se i na možnost chybných textů. Nová vlna koronaviru se začíná projevovat v Singapuru, kam se však vrátili lidé z USA a Evropy, přísná opatření chystá Japonsko i další země.

O zmírnění opatření neuvažuje ani EP. „Všechny cesty jsou zmrazené, nesmí se přijmout jediný nový člověk. Reevidují se smlouvy externistů, zvažují se řešení, jak ušetřit. Hledají se cesty, jak snížit výdaje Evropského parlamentu o 10 procent,“ potvrdil europoslanec Tomáš Zdechovský. Současné teorie o promořování mohou být podle něj mimo a není na místě cokoli uspěchat.

Naši poslanci se neomezí

V České republice se zatím žádné omezení poslanců nechystá. Návrh, aby si zákonodárci po dobu nouzového stavu snížili platy v rámci solidárnosti, se ve sněmovně vůbec neprojednával. Schůze byla předtím ukončena.

Nerealizoval se však ani návrh, podle kterého mohl rodič zůstat po dobu nouzového stavu doma s dítětem a brát 100 procent platu. Ministryně financí Alena Schillerová ho rezolutně odmítla. Solidárnost je tak zřejmě skvělá, ale jen u některých obyvatel této země.

