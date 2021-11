Narušení soukromí, diskriminace a manipulace: Za co utrácíme na Black Friday rozhoduje šmírovací reklama, říká Kolaja

/KOMENTÁŘ/ Dnes a denně každý z nás stráví spoustu času na sociálních sítí či brouzdáním po Internetu. Čteme si články, nakupujeme nebo si píšeme s přáteli. A zadavatelé reklamy to o nás moc dobře vědí.

Proč nás ten Internet tak dobře zná? To se děje kvůli šmírovací reklamě. Její zadavatelé a zprostředkovatelé o nás vědí prakticky víc než vlastní babička. Kolik vám je, kde bydlíte, jaké máte koníčky, jaké stránky prohlížíte, a jaké produkty by právě vás mohli zajímat. Mohou na každého cílit, ať už podle věku, pohlaví, místa bydliště, našich zájmů či dalších parametrů. Vědí, jak dlouho jste se dívali na určitý obrázek, na co jste klikli a co se vám nelíbilo.

Práce s emocemi

Konec konců reklama je hlavně o práci s našimi emocemi. Chtějí v nás vyvolat, ať už dojem, že lepší slevu nikde nedostaneme nebo touhu právě po tom konkrétním produktu.

Přemýšleli jste někdy, proč právě nejmenovaná firma vyrábějící perlivý černý nápoj je mezi lidmi tak oblíbená? Ne, není to jenom chutí. Tato firma dlouhá léta pracovala na své image a komunikaci. Její reklamy byly založené především na tom, aby ve vás vyvolali co nejpříjemnější emoce, třeba toho, jak se budete bavit s přáteli právě při jejím pití.

Zadavatelé reklamy dnes ale umějí moc dobře pracovat se samotným cílením. Vědí, co na každého z nás platí. Každému se může ukázat jiný typ produktu na banneru nebo jiný typ sdělení. Podnikáte, vyděláváte nadprůměrně a často si prohlížíte spíše luxusnější produkty? Sdělení bude hlavně o kvalitě.

Často běháte a pročítáte si články o nových trendech v józe? Pravděpodobně vás nemine reklama na ty nejlepší sportovní boty. Prostě moc dobře vědí, co na nás funguje. A také vědí, kde nás to nejvíce zaujme. Prohlížíte si pěkný nábytek, novou módu nebo skvělé jídlo? To se nejlépe vyjímá právě na reklamě na Instagramu a na některých dalších sociálních sítích.

Jaká úskalí přináší šmírovací reklama a proč je to problém?

Může nám být sympatické, že je nám zobrazována reklama, která je pro nás relevantní. Přesná cílení jsou ovšem vykoupená naším soukromím. Problém je v nepřeberném množství dat, které o nás sbírají tito technologičtí giganti ovládající reklamní trh. Sledují každé naše kliknutí. Šmírovací reklama nejen že narušuje naše soukromí, ale vede i k manipulaci a diskriminaci.

Problémem je, že v současnosti ani nemůžeme zjistit, jaká data jsou o nás shromažďována a kdo je následně využívá. Nedostatečná průhlednost, kde se reklamy zobrazují a kdo stojí za jejich financováním, také přispívá k masovému šíření dezinformací a konspiračních teorií. Proto by cílení reklamy mělo být průhlednější, aby uživatelé věděli, jaká reklama na ně cílí nebo kdo za ní stojí, ale také bychom měli zakázat reklamu založenou na zneužívání osobních dat.

Obzvlášť v době pandemie můžeme vidět, jak dezinformace mohou zkreslovat naše vidění světa i v tak důležitých tématech a vést k naší manipulaci. Zadavatelé reklamy, kteří o nás mají rozsáhlé a důvěrné znalosti, mohou svá sdělení přizpůsobovat tak, aby nás zasáhla ve vhodnou dobu a správným způsobem.

Řetězec zprostředkovatelů na trhu s reklamou je komplikovaný a vaše osobní data má mnoho firem. Na druhou stranu, některé články v tomto řetězci tvoří pouze pár dominantních hráčů na trhu. Z toho pro ně může plynout zvýhodnění, které může působit protitržně.

Jak z toho ven?

Evropa už udělala mnoho pro to, abyste měli možnost se sledování vyhnout a vaše data byla chráněna zase o něco víc. Například všechny webové stránky, které cílí na evropský trh, vám musí dát možnost odmítnout sledovací cookies, jejichž prostřednictvím o vás informace sbírají. Plně se však vyhnout sledování nedokážete.

Na místě je systémová změna a správné nastavení legislativních pravidel, která půjdou vstříc především samotným uživatelům. V Evropském parlamentu pracuji na tom, abychom měli naše soukromí pod kontrolou a naše osobní data byla chráněna.

Takže až budete dnes nakupovat on-line, zamyslete se, jestli byste opravdu utratili tolik, pokud by vám reklama na Internetu nenabízela přesně to, co na vás platí.

- Marcel Kolaja, europoslanec -

