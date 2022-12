Volodymyr Zelenskyj na Netflixu: Válka se stala zvykem, řekl. Můj syn dokáže vyjmenovat všech devět druhů zbraní

Za pár týdnů to bude rok, co Rusko časně ráno zahájilo invazi na Ukrajinu. Válka intenzivní, krvavá a pro naši zemi překvapivě blízká, zasáhla celý svět. Populární americký moderátor David Letterman se navzdory hrozícímu nebezpečí vydal do Kyjeva, aby 100 metrů pod zemí natočil rozhovor s ukrajinským prezidentem o tom, jak Zelenskyj brání svou zemi, o čem mluví se svou ženou nebo jak válku zvládají jeho děti. Kdy podle ukrajinského prezidenta skončí válka?