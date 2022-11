Generál Šedivý: Putina může odstranit někdo z jeho blízkých, adepti jsou jasní. Nemusí to ale vést ke konci války

Válka skončí do jara příštího roku, řekl generálmajor Vladimir Gavrilov v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky News. Náměstek ukrajinského ministra obrany zároveň dodal, že se ukrajinská armáda vrátí na okupovaný Krym, který bude opět patřit Ukrajině.

Zní to však možná až příliš optimisticky, Rusko kapitulovat nehodlá. Raketové útoky na ukrajinská města jsou stále velmi intenzivní a žádná prohlášení z Kremlu ani náznakem nenapovídají, že by Vladimir Putin uvažoval o stažení vojsk. Jaká tedy může být blízká budoucnost? I na to jsme se ptali generála Jiřího Šedivého.

Rusko nedávno na Ukrajinu poslalo raketu, která může nést jadernou hlavici. Vnímáte to jako ukázku moci a signál "hele, my kdykoli můžeme"?

Určitě ne. Rusové používají zbraňové systémy, munici i rakety různých typů, které mohou nést jaderné nálože. Tedy deklarace schopností udeřit taktickou jadernou zbraní nemusí Rusové demonstrovat. To opakovaně dělají. Tato raketa pravděpodobně byla určena k sestřelení ukrajinskými prostředky PVO, namísto skutečných raket, nesoucích klasickou nálož, které byly určené k úderu na civilní nebo průmyslová zařízení. Může to být známka změny taktiky úderů.

generál Jiří Šedivý

- bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

- hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO

- bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu

- je ženatý, má dvě dcery

Jak přesně by ta změna mohla vypadat?

V první vlně jsou vyslány rakety, na které se ukrajinská obrana má soustředit, a ve vlně druhé jsou vyslány rakety s destruktivní náloží. Mimo jiné, používání klamných raket nebo hlavic není nic nového. I přes optimistická vyjádření vedení Ukrajiny je zřejmé, že ruské raketové údery jsou poměrně efektivní. O tom svědčí míra destrukce ukrajinské energetické soustavy a dalších průmyslových provozů.

Ukrajina podle všeho nechce s nadcházející zimou přerušit ofenzivu, je to správná taktika?

Pokud má Ukrajina určité úspěchy, tak je vhodné pokračovat v ofenzivních aktivitách. Navíc je zřejmé, že se ještě Rusům nepodařilo zkonsolidovat svá vojska a přeskupit je na jiné směry. V této době tedy na bojiště v Donbasu a dále na přípravu k odražení ukrajinské ofenzívy ve směru na Krym.

Je to z pohledu Ukrajinců vše bez problémů, nebo musí také zvažovat pro a proti?

Určitě musí. Nesmí přetížit vlastní vojska a nenarušit schopnosti logistické podpory. Pokud by se jim toto nepodařilo, mohli by oslabit sami sebe. Na to míří i brutální ruské ostřelování ukrajinského území a ničení infrastruktury. Cílem Rusů je nejenom narušit vůli Ukrajinců válčit, ale také omezit schopnosti ukrajinského průmyslu k podpoře vojsk na frontě.

Hovoří se o tom, že Putin čelí stále více kritice z vlastních řad. Je to reálné, nebo jsou to spíše zbožná přání?

V současné době to reálné není. Putin zatím kolem sebe i přes zjevné neúspěchy drží původní skupinu lidí. Ty, kteří si dovolí protestovat, odstraňuje. V Rusku až příliš mnoho významných lidí končí "nestandardním" způsobem. Z toho se vymyká jen několik Putinových spolupracovníků, jako je Jevgenij Prigožin, Razman Kadyrov, Nikolaj Patrušev, Alexandr Bortnikov, Alexandr Dugin, Dmitrij Medveděv, Sergej Sobjanin apod. Ti mají ale velmi silnou a chráněnou pozici.

Není možné, že by si právě někdo z nich na Putina troufnul a odstranil ho?

Zatím ne. Ovšem při dalších fatálních neúspěších na Ukrajině není vyloučeno, že některý z těchto silných "hráčů" bude iniciátorem Putinova odstranění. Je ale také nutné uvést, že by to mohlo vést k daleko horším věcem, než je ukončení války a následná demokratizace Ruska. Což si všichni přejeme.

