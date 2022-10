Starlink je pro celou válku na Ukrajině klíčový. Osud Ukrajiny má v rukou vrtošivý miliardář

Vše odstartovaly tweety Elona Muska, kde nejprve navrhoval velmi bizarní mírový plán pro Ukrajinu (který obsahoval jen ztrátu území na straně Ukrajiny) a následně v dalším tweetu uvedl, že ho poskytování Starlinku stálo už 80 milionů dolarů a že tyto peníze nadále nehodlá platit a chce, aby závazky převzal Pentagon. Podrážděná reakce z Ukrajiny na sebe nenechala dlouho čekat, stejně tak se na Muska vrhli lidé na sociálních sítích.

CNN navíc uvedla, že za Starlink neplatí Musk ani jeho firma, ale že peníze přichází od britské, polské a americké vlády, část si platí Ukrajinci sami a nějaké peníze přichází od soukromých dárců. Objevila se také zpráva, že si Musk telefonuje s Putinem. Vůbec nejhorší pak byly informace přímo z fronty, že se slibně se rozvíjející vojenská ofenziva u Chersonu zastavila právě kvůli nečekaným výpadkům Starlinku.

Všechno je v rukou jednoho muže

Najednou to začalo vypadat, že Musk vydírá Ukrajinu a má na rukou možná i krev vojáků. „Ukrajina ví, že její vláda a vojenské úsilí je zcela závislé na Starlinku. Rozhodnutí nechat Starlink běžet, nebo ne, je zcela v rukou jednoho muže. Tím je Elon Musk. Nebyl zvolen, nikdo se nerozhodl dát mu tuto moc. Má ji kvůli technologii a firmě, kterou vybudoval,“ citovala CNN svůj anonymní zdroj v americké administrativě.

Bez Starlinku Ukrajina nemůže útočit

Situace se později zklidnila a Musk vzal své požadavky zpět, ale pachuť a podivný pocit nad celou situací zůstává. Svět si totiž až teď uvědomil, že vrtošivý miliardář má skutečně v moci celou Ukrajinu i osud jejího boje proti okupantům. Význam Starlinku vysvětlil pro Čtidoma odborník na kosmonautiku Dušan Majer ze serveru kosmonautix.

„Stručně řečeno jde o to, že Starlinky poskytují vysokorychlostní a spolehlivé připojení k internetu, což se dá využít třeba i k bezpečnému navádění bezpilotních strojů na cíle. Systém Starlink funguje spolehlivě i při zničené pozemní infrastruktuře. K jeho provozu vám stačí jen zdroj elektrické energie, o zbytek se během pár minut od zapojení postará systém sám a zajistí uživateli připojení k internetu.“ Navigace, komunikace, navádění střel, to vše je bez Starlinku na frontě nemožné. Jeden delší výpadek a ukrajinský útok stojí.

Muskův vesmírný vláček

Co bude dál s Ukrajinou, tak do značné míry záleží na tom, jak se Elon Musk zrovna vyspí. Nic to nemění na tom, že samotný projekt Starlink je revoluční a unikátní. Používají Hallovy motory, které jako palivo používají krypton, což doposud nikdo nezkusil. Díky vlastnímu pohonu se dokáží vyhýbat vesmírnému smetí, také pomocí GPS provádějí vlastní lokalizaci a navigaci. Na oběžnou dráhu se vypouštějí za sebou v jakémsi “vláčku“.

„Ony vláčky jsou vidět jen krátce o startu, postupně se družice přemístí na vyšší dráhy a vzdálí se od sebe. Následně obíhají Zemi v tzv. slupkách, které se liší výškou a sklonem své dráhy vůči rovníku. Cílem je pokrýt signálem celý svět,“ dodává Majer. Tady je to řečeno jasně - celý svět může mít internet od Elona Muska. Ukrajina ukazuje, že to není možná úplně nejlepší nápad.

