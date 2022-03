Elon Musk naznačil, kdo je bájný tvůrce Bitcoinu Satoshi Nakamoto

Musk, který byl sám některými považován za bájného Satoshiho Nakamota, zveřejnil tweet, ze kterého je na první pohled jasné, co má znamenat. Musk nahrál fotografii loga čtyř významných firem: Samsung, Toshiba, Nakamichi a Motorola.

U každého názvu zvýraznil několik prvních písmen abecedy a ukázal, jak se abecedy spojují dohromady právě tak, aby vytvořily výraz "Satoshi Nakamoto", čímž naznačil, že kódové jméno bylo vytvořeno tímto způsobem. Znamenalo by to, že za vznikem bitcoinu stály právě tyto velké technologické společnosti.

Vyloučeno to není, byť samozřejmě z jednoho tweetu nelze nic konkrétnějšího vyvodit. Otázky by byly zejména kolem toho, jak by se čtyři velké společnosti domluvily a zabránily prozrazení. Nicméně možné je všechno. Pátrání po Nakamotovi nicméně vedlo zatím spíše k jednotlivcům než korporacím.

Skupina jazykovědců v roce 2014 přezkoumala Nakamotovy původní zápisy o bitcoinu a zjistila, že Nakamoto zřejmě vůbec není Japonec. V japonském jazyce totiž neexistuje žádná původní kopie návrhu fungování sítě. Podle jazykovědců způsob vyjadřování Satoshiho ukazuje na Brita. Rozbor komunikace na různých internetových fórech však zase IT odborníky vedl k tomu, že jde o Američana. Hlavním podezřelým je už delší dobu Nick Szabo.

Ten před vznikem bitcoinu pracoval na velmi podobném projektu s názvem bit gold. Byl také jedním z prvních lidí, kteří oficiálně pracovali na bitcoinu. Nicméně že by byl oním legendárním tvůrcem této kryptoměny, to Szabo odmítá. Satoshi mohl být podle expertů také Američan Hal Finney, který je již po smrti (přesněji nachází se ve stavu kryogenického spánku) a za Satoshiho sám sebe prohlásil také Craig Steven Wright, který byl ale později usvědčen z podvodu a krádeže kryptoměn. Z výše uvedeného je jasné, že Satoshi Nakamoto může být prakticky kdokoliv a není vyloučeno, že to mohlo být i konsorcium Muskem zmíněných firem. A nebo si jen nejbohatší muž světa krátil volnou chvíli tweetováním o tom, co ho zrovna napadlo.

