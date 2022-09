Miliardář si vzal mladou striptérku. Když umřel, byl z toho jeden z nejdelších soudních procesů v Americe

Jak se ti dva vlastně seznámili? Marshall měl za sebou bouřlivý a ne příliš vyvedený soukromý život. Jeho první manželství skončilo rozvodem a jeho druhá žena zemřela v roce 1991 po 30 letech manželství na Alzheimerovu chorobu. V témže roce zemřela po zákroku na lifting obličeje i jeho dlouholetá milenka, se kterou manželku celá léta podváděl.

Nechoď do práce, má paní lásko

Marshall podle všeho upadl v té době do hluboké deprese. Jednoho osudného dne v říjnu 1991 mu jeho řidič navrhl, aby navštívili místní striptýzový klub. Strávil noc v hotelu se striptérkou Annou Smithovou a ta zůstala až do rána. Při snídani mu oznámila, že se musí vrátit zpět do klubu a pracovat. Marshall jí odpověděl tak, že jí podal obálku s deseti stodolarovými bankovkami uvnitř a řekl jí: „Nechoď do práce, má paní lásko. Nemusíš se nikdy vracet do práce."

Místo svatby modeling

A tak striptérka ke štěstí přišla a do práce se nevrátila. Ale Marshall, opravdu už velmi starý muž, to u ní neměl nijak jisté. Sice Smithovou zasypal drahými dary, například červeným kabrioletem značky Mercedes, ale když ji začal také zasypávat nabídkami k sňatku, dostal vždy košem. Místo toho se soustředila na slibně se rozjíždějící kariéru modelky a ocitla se i na titulce magazínu Playboy pro březen 1992. Magazín ji vybral jako Playmate pro rok 1993. Marshall opět upadl do hluboké deprese. Nevypadalo to, že by u hvězdy modelingu měl ještě šanci.

Šperky za milion dolarů

Nepřestával však s návrhy a nakonec v roce 1994 řekla Smithová „ano“. Svatba byla, jak jinak, pompézní. „Nevěsta měla výstřih. Devětaosmdesátiletý ženich, který mluvil z invalidního vozíku, ujistil jedenáct přítomných, že svou novou šestadvacetiletou ženu, pro kterou už nakoupil šperky za milion dolarů, opravdu zbožňuje," napsal o svatbě magazín PEOPLE. Jejich manželské štěstí však trvalo jen krátce. O pouhých 14 měsíců později J. Howard Marshall onemocněl a zakrátko zemřel na rakovinu žaludku.

Soudila se až do smrti

Téměř okamžitě se Anna Nicole Smithová a Marshallův mladší syn Pierce Marshall začali hádat o majetek. Jak se ukázalo u notáře, Marshall svou ženu zas tolik nemiloval. Rozhodně ne natolik, aby jí cokoliv odkázal. Veškerý svůj astronomický majetek odkázal synovi. Jenže bylo podezřelé, že listiny byly podepsány v době, kdy už ležel Marshall na lůžku, bez brýlí nic nepřečetl a jeho podpisy nebudily velkou důvěru.

Právní tým Smithové všechny závěti a dokumenty napadl a začala bitva, která se táhla deset let. Možná by se táhla i déle, ale v roce 2006 zemřel na infekci Pierce a o rok později na předávkování drogami samotná Smithová. Ta se tak k penězům svého muže nikdy nedostala. Soud plnil stránky bulvárních novin po celé Americe řadu let.

Smithové obzvláště vadilo, když ji některé listy nazývaly zlatokopkou. „Znal mě, když jsem byla nikdo, a to je to, co lidé nechápou, a já nechci, aby mě nazývali zlatokopkou, protože jí zkrátka nejsem. Mohla jsem si ho vzít týden poté, co jsme se poznali, nebo dva týdny poté, co jsme se poznali. Mohla jsem si ho vzít o pár let dřív, ale neudělala jsem to. Šla jsem a něco jsem ze sebe udělala," řekla v rozhovoru pro televizi ABC.

