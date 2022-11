Vladimir Putin vzývá velké Rusko, jeho zásadní výroky jsou ale směšné

Vladimira Putina mají mnozí za génia, který ve svých proslovech zjevuje hluboké a skryté pravdy. Ve skutečnosti sílí obavy o jeho duševní zdraví a zdá se, že je úplně odtržený od reality. Podívejme se na to, jak mluvil o některých zásadních věcech.

O západu

„Západ jeví znaky otevřeného satanismu.“ Výrok pochází z pětačtyřicetiminutového projevu u příležitosti formálního začlenění okupovaných území do Ruské federace. Satanismus zjevně pomalu střídá nacismus, který byl až donedávna hlavním ruským narativem. Jenže jak se stále více ruských vojáků vrací domů, tak se lidé dozvídají, že na Ukrajině prostě žádný nacismus není.

Přišlo se tudíž na to, že lépe bude fungovat náboženský motiv Satana. Toho se ostatně chytil i bývalý premiér Ruska Dmitrij Medveděv, který pronesl toto: „Cílem války je zastavit nejvyššího vládce pekla, ať už se jmenuje jakkoliv – Satan, Lucifer nebo Iblís. Jeho cílem je totiž záhuba.“ Rusové se tedy domnívají, že se zde klaníme Iblísovi a doma máme na stěnách satanistické obrázky. Jsme totiž zkažený dekadentní západ, a tudíž nezbývá, než nás vyhladit.

„Spojené státy okupují Německo, Japonsko a Jižní Koreu.“ I to řekl Putin v onom projevu k anexi obsazených území. Spojené státy sice žádnou z těchto zemí neokupují, ale to právě vůbec nevadí, v Putinově mysli odtržené od reálného světa je vše možné. Samozřejmě to má sloužit narativu, že Spojené státy ovládají celý svět, který jim musí sloužit, a všechny okupují a nutí silou ke svým zvráceným plánům. Sice to není pravda, ale to v Rusku nikoho netrápí.

O Ukrajině

„K Ukrajincům jsme se chovali vždy s úctou a vřelostí.“ Tento výrok pochází z minulé středy, kdy Rusové slavili Den národní jednoty. Nemá cenu se tato slova snažit pochopit, je to naprosté blouznění nemocného muže tváří v tvář realitě, která se na Ukrajině odehrává. Běžní Rusové Ukrajince nenávidí, mnozí si přejí jejich úplné vyhlazení, to samé hlásají propagandisté v ruské televizi. V čem přesně spočívá ona úcta a vřelost, Putin bohužel neprozradil.

O ruských zbraních

„Mnohé slibné prototypy ruských zbraní jsou roky a desetiletí před těmi zahraničními a výrazně překonávají jejich vlastnosti.“ Výrok zazněl na zbrojním fóru Armija 2022, které se konalo v Moskvě v srpnu. Chvála ruských zbraní je Putinovo velké téma, bohužel pro něj realita ukazuje opak. Ruské zbraně jsou většinou zastaralé, armáda je v žalostném stavu, po bojišti už rejdí ve velkém množství techniky pocházející z konce druhé světové války nebo z 50. Let. Moderní západní technika, kterou mají k dispozici Ukrajinci, ničí ruské sklady, lodě i jednotky. „Ruské zbraně budou postaveny na nových fyzikálních principech,“ tvrdil Putin na tomtéž fóru. Co si pod ním představit, není jasné. Antigravitační dělo? Teleport? Stroj času? Nezbývá, než se nechat překvapit.

O válce

„Válku na Ukrajině jsme nezačali.“ Zářijové obchodní fórum ve Vladivostoku bylo dalším z míst, kde se to zajímavými výroky Vladimira Putina jen hemžilo. Válku prý nezačal, sousední země napadá výhradně západ, kde panuje tuhá diktatura. Sankce Rusku nijak neubližují, naopak jej posilují. Tento výrok se stal legendární. Není jasné, proč Rusko tolik žadoní o ukončení sankcí, které mu prospívají a posilují ho. I na fóru ve Vladivostoku také znovu padla obligátní věta, která to všechno tak nějak shrnuje: "Speciální vojenská operace jde i nadále podle plánu."

