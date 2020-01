Ozbrojená Amerika. Tisíce lidí vyšly do ulic s nabitými pistolemi

Přes 22 tisíc ozbrojených stoupenců amerického ústavního práva nosit zbraně vyšlo do ulic Richmondu, hlavního města státu Virginie. Demokratický virginský guvernér Ralph Northam z obav před možnými násilnostmi vyhlásil mimořádný stav a zakázal ozbrojeným lidem vstup do blízkosti richmondského Kapitolu, tedy sídla vlády a místního zákonodárného sboru.

Obavy z nepokojů se ale nepotvrdily. Protest, který se uskutečnil pod přísným policejním dohledem, byl pokojný. Podle policejního mluvčího nikdo nebyl zraněn a zadržena byla jen jedna žena, která si i přes upozornění policie odmítla sundat šátek, který jí zakrýval tvář.

Důvodem demonstrace aktivistů hájících právo nosit zbraně je rozhodnutí místního demokraty ovládaného zákonodárného sboru. Ten odsouhlasil několik opatření k omezení nákupu zbraní.

Podle tří dosud schválených právních předpisů je povolen nákup jen jedné krátké střelné zbraně měsíčně, vyžadovány jsou prověrky minulosti kupujícího při koupi jakékoli střelné zbraně a místní správy mohou vydat zákaz nosit zbraně do parků a veřejných budov.

Rozhněvaní pistolníci

Demokraté v tomto americkém státě tradičně se hlásícím ke zbraním získali většinu v obou komorách zákonodárného sboru v loňských listopadových volbách.

Poté, co se letos ujali funkcí, začali se zbraňovými omezeními, což zastánce volného přístupu ke zbraním rozhněvalo.

Tisíce demonstrantů, mezi kterými byli většinou běloši a muži, se v centru města shromáždily navzdory chladnému počasí. Mnoho protestujících bylo v maskáčovém oblečení a někteří mávali vlajkami se vzkazy vyjadřujícími podporu prezidentu Donaldu Trumpovi.

"Jestliže nezastavíme to, co se tady děje, rozšíří se to i do dalších států," uvedla jedna z účastnic protestu Teri Horneová, která na protest dorazila z Texasu ozbrojena revolverem značky Smith & Wesson a ještě pistolí.

Trump příznivce zbraní již v sobotu podpořil, kdy na twitteru napsal, že druhý ústavní dodatek, který Američanům právo na držení zbraní garantuje, je ve Virginii v ohrožení. "Tohle se stane, když budete volit demokraty. Vezmou vám zbraně," uvedl Trump. Dnes svou podporu zopakoval. "Nikdy nedopustím, aby druhý dodatek přestal být chráněný, ani trochu!" napsal americký prezident na twitteru.

Hrozba od radikálů

Virginské úřady se obávaly, že akce, na které pořadatelé očekávali až 50 000 lidí, by mohla přerůst v násilnosti. Účast totiž přislíbili i krajně pravicoví radikálové a milicionářské spolky, proti kterým svolaly protidemonstrace antifašistické a levicové organizace.

Největší obavy měli místní představitelé z toho, že se mohou opakovat násilnosti, které se odehrály v srpnu 2017 v Charlottesville rovněž ve Virginii. Tehdy procházely centrem města stovky bělošských rasistů a neonacistů a provolávaly rasistická hesla, mnozí z účastníků hajlovali nebo viditelně nesli nacistické symboly.

Demonstrace byly oficiálně svolány na protest proti odstraňování konfederačních symbolů. Když se shromáždil dav místních lidí, kteří dávali najevo odpor k neonacistické či rasistické ideologii, došlo ke střetům. Nejtragičtější okamžik nastal, když se jeden z bělošských extremistů James Alex Fields rozjel autem proti skupině odpůrců rasismu a zabil přitom dvaatřicetiletou ženu a tři desítky dalších lidí zranil.