Generál Šedivý řekl, co rozhodne válku na Ukrajině. Každý ruský voják není zbabělec a raket mají dost, síly se srovnají

Válka na Ukrajině obě strany vyčerpala. Svědčí o tom i fakt, že ukrajinská armáda zastavila ofenzivu v Charkovské oblasti a nedaří se jí definitivně odrazit ruské útoky na Bachmut a okolí. Navíc začala zima, která prověří i morálku vojáků a vůbec ochotu bojovat. Podle generála Šedivého není možné předpokládat, že by se ruský systém vedení války zhroutil, podle něj jsou to nelogické závěry pramenící z neznalosti.

Hodně se mluvilo a psalo o tom, že Rusku docházejí rakety. Přesto útoky na Kyjev v poslední době spíše stupňuje. Je to podle vás tím, že informace byly mylné, nebo si Rusové dokázali najít dodavatele?

Obojí je pravda. Rusové nezačali války s omezenými zásobami zbraní. To je zřejmé a některé nelogické závěry o tom, že v srpnu se ruská invaze na Ukrajinu zhroutí, protože dojde munice včetně raket, byly jen přáním nepodloženým znalostí ruského systému. Rusové jsou schopni, a asi to i dělají, mobilizovat výrobu hlavních zbraní, včetně raket. Ani nedostatek čipů, jak je někdy tvrzeno, jim v tom nezabrání. Nebudou sice tak přesné, ale stejně funkční.

generál Jiří Šedivý

- bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

- hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO

- bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu

- je ženatý, má dvě dcery

Pro ně to ale není až takové změna...

Přesně tak. Jejich dřívější systémy navedení raket byly také poměrně přesné a nepotřebovali současnou sofistikovanou elektroniku. Pokud se k tomuto Rusové vrátili, zásadní problém jim omezení přístupu k těmto komponentům elektronických systémů nezpůsobí.

A co kapacita výroby?

Ano, tam už problém nastat může. Nebudou schopni udržet tempo výroby. Dříve nebo později dojde k snížení intenzity ostřelování raketami, které bude mít nižší, ale bude mít stabilní úroveň. V tom pak poznáme, jaký je skutečný výkon ruského průmyslu výroby raket.

Pomou Rusku jeho spojenci?

Na ty bychom rozhodně neměli zapomínat. Určitě mají také schopnost dodávat komponenty pro výrobu raket. Takové dodávky nemusí být vůbec zveřejňovány a mohou být prováděny skrytým způsobem. Mimo jiné, přibližování se Ruska a Íránu budí obavy z toho, že Rusové za podporu Ruska Iránem v této válce předají Íránu vše potřebné, aby zrychlili vývoj jejich jaderných zbraní.

Když si vezmeme lidskou sílu a fakt, že Rusové chrlí na frontu nové a nové vojáky – může být tato kvantita v konečném důsledku vítězným faktorem?

Neměli bychom podléhat iluzi, že každý ruský voják je zbabělec a není ochotný za Ruko bojovat. To by už dávno bylo po válce. Jistě se najde určité procento vojáků, kteří dezertují nebo odmítnou bojovat. Takové problémy mají i Ukrajinci. Co je podstatné, je to, kolik takových vojáků je na té či oné straně.

Dá se říct, že kdyby byli ruští velitelé tak dobří jako ukrajinští a kdyby měli Rusové stejně kvalitní zbraně jako Ukrajina, byla by situace na bojišti odlišná?

Ano, byla by diametrálně jiná. O tom jsem přesvědčen. Buďme rádi, že se ruská armáda potýká s takovými problémy, což dává výhodu Ukrajině. Ale i Rusové se učí a bude po úvodním vysílání mobilizovaných vojáků po krátké přípravě k „ucpání“ kritických míst důležité sledovat, jak budou připraveny nově zformované jednotky a útvary před jejich zasazením do bojové činnosti.

Dojde pak k vyrovnání sil?

Podle mého názoru se to stane. Následně rozhodne kvalita velitelského sboru a kvalita zbraní. Zjevně je ukrajinský velitelský sbor lépe připraven a co se zbraní týče, jejich kvalitu mají Ukrajinci po dodávkách ze Západu také vyšší. Rusko ji může částečně eliminovat větším množstvím zbraní, ale to nepůjde donekonečna.

Co tedy bude z pohledu Ruska následovat?

Postupně bude muset přistoupit k další vlně mobilizace a přejít na válečnou ekonomiku – alespoň částečně. Jsem přesvědčen, že zimní období obě armády výrazně vyčerpá, což se projeví na jarních ofenzívách, které rozhodnou o dalším průběhu války. Ale dnes předkládat 100% předpověď je pořád ještě nereálné.

