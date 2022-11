Slavní, kteří zažili domácí násilí: Nicolas Cage, manžel Pamely Anderson, první láska Madonny i vrah Simony Monyové

Nicolas Cage zranil i syna

Oblíbený americký herec, vlastním jménem Nicholas Kim Coppola, je držitelem Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu s názvem Opustit Las Vegas. V roce 2011 se ale do hledáčku médií dostal kvůli zcela jiným záležitostem.

Byl zadržen policí v New Orleans poté, co na ulici před zraky několika svědků fyzicky napadal svou tehdejší manželku Alice. Dokonce měl při potyčce zranit svého tehdy pětiletého syna, který upadl a skončil se zraněným kolenem. Obviněn byl z domácího násilí a rušení veřejného pořádku. Následně byl propuštěn na kauci a čekal ho soud.

Chris Brown zažil i po pár fackách velký návrat

Jeden čas rezonovala veřejností kauza, kdy měl zpěvák Chris Brown zmlátit populární zpěvačku Rihannu natolik, že byla samá modřina. Stalo se tak v roce 2009. Nakonec byl odsouzen ke 180 dnům veřejně prospěšných prací a skončil v pětileté podmínce, kdy dostal zákaz se ke krásce z Barbadosu přiblížit.

Musel zaplatit pokutu 2 500 dolarů, doporučeny mu byly také terapie. K napadení se sám přiznal. Celý incident se stal těsně před udílením cen Grammy, na kterém se nikdo z dvojice následně neobjevil. Po pár letech se dali umělci znovu dohromady, vztah jim ale nevydržel. V roce 2019 byl Brown dokonce obviněn ze znásilnění nejmenované mladé ženy.

Mel Gibson řekl, že si to zasloužila

Herce vyšetřovali pro podezření z domácího násilí poté, co měl zbít matku své tehdy osmiměsíční dcery Oksanu Grigorijevovou. Americká média v roce 2010 zveřejnila nahrávku, ve které se Gibson přiznává, že ženě vrazil facku a vyrazil jí dva zuby. „Uhodit ženu, když drží v náručí dítě? Vyrazit jí dva zuby! Co jsi to za člověka?" říkala Oksana v nahrávce.

„Zasloužila sis to,“ odpověděl jí. Vztah mezi partnery byl velmi bouřlivý, ačkoliv trval pouhý rok. Když se soudili o ani ne roční dceru, soud jim dokonce musel zakázat, aby se k sobě přibližovali. Někteří předpokládali, že si herec po takových skandálech v Hollywoodu ani neškrtne, nebyla to však pravda. Úspěšně natáčí dodnes.

Tommy Lee, manžel Pamely Anderson

Násilí v domácnosti populární herečky Pamely Anderson, která se proslavila především v Pobřežní hlídce a extravagantního muzikanta Tommyho Lee, vyšlo najevo poté, co napadl fotografa. Pamela ho ale natolik milovala, že mu stále dokola odpouštěla. I ona však řekla nakonec dost a pár se rozvedl. Důvodem, proč v manželství tak dlouho setrvávala, mohli být jejich dva synové. Starší syn Tomm však vyrostl do poněkud prudší povahy a o několik let později musela Pamela řešit, že zbil svého otce. Prý se Tomm jen bránil, říkala.

Jednorázový průšvih Emmy Roberts

Krásná neteř Julie Roberts Emma má na svém kontě násilnický škraloup také. V roce 2013 byla zatčena za napadení svého přítele Evana Peterse, kterému mimo jiné rozbila nos a pokousala ho. Někteří tehdy řešili, jak je to vůbec možné, když ona sama nemá ani 160 cm a on má minimálně o čtvrt metru více. Oba partneři měli být velmi rozčílení. Evan ale na zatčení netrval, a tak byla herečka po pár hodinách propuštěna. Rozešli se až později, v roce 2019.

Sean Penn a Madonna

Ačkoliv o svém prvním manželovi mluvila Madonna vždy jako o své životní lásce, v roce 1998 byl Sean Penn obviněn z domácího násilí. Zpěvačka musela čelit jeho opakovaným agresivním výbuchům. Penn svou vinu nepopřel. O rok později se dvojice rozvedla. V roce 2016 se Madonna vyznala ze svých citů a přiznala na charitativním večeru pro pomoc Malawi, že city ještě nevyprchaly.

„Pořád tě miluju. Vezmu si tě, když přihodíš na 150 tisíc dolarů,“ žertovala Madonna směrem k exmanželovi. Ten nakonec tak opravdu učinil, a při závěru zpěvačce nasadil pouta. Ta okamžitě prohlásila, že alespoň není Sean pro jednou tím, koho zatýkají. Její city ale neopětoval a o jejich manželství nijak slavně nemluví. V dubnu letošního roku se rozvedl se svou třetí manželkou, australskou herečkou Leilou George.

Halle Berry a utajený násilník

Půvabná oscarová herečka jméno násilníka nikdy nezveřejnila. Jeden z jejich bývalých partnerů jí měl ale v roce 2004 uhodit tak silně, že přestala slyšet na pravé ucho. To byl pro ni signál, že ze vztahu musí odejít. Na hrůzný zážitek ale nikdy nezapomněla. I proto je dnes zapálenou bojovnicí proti domácímu násilí.

Zpěvačka Helena Zeťová a hokejista Jaroslav Bednář

Helenu Zeťovou vnímají mnozí jako pravou drsňačku, napomáhá k tomu i její typický mužský chraplák. V roce 2011 se ale svěřila, že ve vztahu s hokejistou Jaroslavem Bednářem nebyla hokejka určena jen na sport. „Měla jsem slušný sebevědomí, ale když vás někdo párkrát přetáhne hokejkou, tak to sebevědomí jde dolů," svěřila se tehdy Helena v show Adély Banášové.

Tina Turner

Jestli si někdo prožil opravdové peklo, je to rocková hvězda Tina Turner. Její manžel ji krutě bil a měl ji dokonce znásilnit. Zpěvačka má dodnes na těle jizvy od cigaretových popálenin. Ve své autobiografii vylíčila Tina manžela jako agresivního sociopata, který je posedlý kontrolou. Přesto s ním vydržela dlouhých 16 let. Ike Turner tehdy uznal, že nejde jen o fámy a násilí se skutečně dělo.

Simona Moynová

Známým příkladem v Čechách je tragédie nadané spisovatelky Simony Monyové, která zemřela ve věku 44 let poté, co jí její manžel brutálně zbil a pobodal v jejich brněnském bytě. Poté své ženě sám zavolal pomoc, k čemuž soud přihlédl a snížil jeho trest z navrhovaných osmnácti let na patnáct. Týraná měla být 11 let, dokonce byla několikrát znásilněná. Jednou dokonce před zraky nejmladšího syna. Boris Ingr skončil ve vězení.

