Vražda na letním táboře zůstává nevyřešená: Tři děti, které nocovaly ve stanech, vrah znásilnil a zabil

V osudný den 13. června 1977 byla těla tří zavražděných skautek nalezena poblíž místa, kde byly na letním táboře Camp Scott v Oklahomě. Šlo o osmiletou Lori Lee Farmer, devítiletou Michele Heather Guse a desetiletou Doris Milner. Třiapadesátiletá zpěvačka a herečka Kristin Chenoweth, známá z muzikálu Wicked nebo seriálu Glee, měla být tehdy na táboře také. Ze zdravotních důvodů ale neodjela.

Tři dívky někdo znásilnil a brutálně ubil k smrti. „Našli tři dívky ubité k smrti. Moje dcera byla jednou z nich,“ řekl matka Doris pro ABC. „Až do dne, kdy měla Doris odjet na tábor, byla nadšená. Pak se ale rozhodla, že jet nechce. Tak jsem jí řekla, ať to zkusí, že uvidí, jaké to je. A když se jí tam nebude líbit, že pro ni přijedeme, to jsem slíbila. Tohle rozhodnutí mě dodnes trápí.“

Malé dívky si prošly peklem

Hned první noc překazila dětem táborové radovánky bouřka. Strávily tak ve stanech většinu večera a šly psát dopisy rodičům. V noci vzbudilo jednu z vedoucích podivné sténání, když se ale chtěla zvednout z postele a prozkoumat, co se děje, zvuky ustaly. Spala tak dál. Pravděpodobně ale někde poblíž ní prožívaly tři dívky poslední děsivé chvíle svého života.

Když ráno vstala první vedoucí, bylo kolem šesté. Zamířila ke sprchám, přičemž se jí naskytl hrozivý úkaz. Na cestě leželo ve spacáku pohozené dívčí tělo, o kousek další a pak další. Dívky ze stanu osm už nežily. Policisté následně zjistili, že si dívky prošly peklem. Nedaleko těl byla nalezena lepicí páska, provaz, kterým vrah dívky svázal, velká baterka a částečný otisk prstu. Ve stanu se našel dále otisk boty a stopy krve.

Podezřelý zemřel na infarkt

Policisté v tomto případu velmi brzy označili možného podezřelého. Policejní psi dovedli vyšetřovatele k jeskyni, kde byly nalezeny věci z tábora a osobní předměty muže, který byl usvědčeným sexuálním násilníkem. Šlo o Gene Harta, v tu dobu byl na útěku z vězení. Zemřel však na infarkt ve věku 35 let, když si odpykával trest ve státní věznici v Oklahomě za nesouvisející obvinění.

Když soudní lékař testoval Hartovo DNA v roce 1989, výsledky byly neprůkazné. DNA byla později znovu vyzkoušena v letech 2002 a 2007, ale stále bez pozitivních výsledků. Případ smrti tak zůstává dodnes nevyřešený. "Před pětačtyřiceti lety jsem si nikdy nemyslela, že mě budou stále pronásledovat tyto vraždy, které sebraly naši nevinnost," řekl Chenoweth. "Proto jsem se vrátila domů. Najít odpovědi, najít uzdravení." Návrat Chenoweth do svého rodného města, aby vyšetřila vraždy, je podrobně popsán ve speciálu Hulu „Keeper of the Ashes: The Oklahoma Girl Scout Murders“, který měl v květnu letošního roku premiéru na stanici ABC.

Zdroj: abcnews.go.com, crimemuseum.org, wikipedia.org

