Senátor Czernin promluvil o podpásovkách hnutí ANO a zákulisních intrikách. A Pekarová Adamová? Tam není co řešit

Senátor Czernin ve druhém kole voleb na Jičínsku a části Nymburska uspěl v napínavém duelu, když získal necelých 54 procent hlasů. Lesník, zemědělec a zastupitel Dymokur vyhrál s téměř 14 a půl tisíci hlasy, podnikatel a krajský zastupitel Dědeček se musel spokojit se ziskem zhruba o dva tisíce nižším, což znamenalo konečný rozdíl sedm procentních bodů.

Staronový senátor několikrát vyzýval ke slušně vedené kampani. Marně. Nejhůře Czernin snášel úroky na rodinu, konkrétně na manželku Ursulu. „Angažovala se v pěti neziskových organizacích. Tyto subjekty mají se státem od roku 2016 celkem 304 smluv v celkové výši 401 milionů korun. Nic proti neziskovkám a jejich práci ani nic proti lesníkovi, ale není skoro 500 milionů korun pro jednu rodinu až moc?“ napsal si například Dědeček na svůj facebookový profil. Podle Czernina lež, za kterou se však Dědeček odmítl omluvit.

Váš soupeř se ve druhém kole senátních voleb nebál vyrazit s poměrně ostrou kampaní. Jak jste vnímal to, co o vás on, potažmo hnutí ANO, šířili?

Ještě jednou děkuji voličům. Jejich podpora mi i během kampaně dodávala sílu, protože takovou míru agrese a nevraživosti jsem před šesti lety při své minulé kandidatuře nezažil. Ostrá kampaň byla vizitkou mého soupeře pana Dědečka, a především hnutí ANO. Na jejich úroveň jsem se nesnížil a troufnu si říct, že to nakonec voliči ocenili. Zatímco pan Dědeček ve své kampani plnil do slova a do písmene agresivní noty, které mu "na klíč" připravil marketingový tým Andreje Babiše. Bylo to vidět, kdy jsme proti sobě stanuli v televizní debatě.

Tomáš Czernin

- celým jménem Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav hrabě Czernin

- od roku 2017 místopředseda TOP 09

- vystudoval stavební fakultu ČVUT

- je členem Suverénního řádu Maltézských rytířů, v rámci něhož se věnuje charitě

- je předsedou Nadačního fondu Lourdes, který organizuje a řídí poutě pro nemocné a postižené

Jak to myslíte?

Když kamery ještě běžely, nebál se osočovat mě i mou rodinu. V okamžiku, kdy živé vysílání skončilo, začal se bavit neformálně až přátelsky a ptal se mě, jaké ryby chovám v rybnících. Myslím, že to o autentičnosti a důvěryhodnosti kampaně pana Dědečka ledacos vypovídá.

Jedním z argumentů hnutí ANO bylo, že pobíráte dotace na své podnikání. Můžete se v jejich výši měřit třeba s panem Babišem?

Vzhledem k tomu, že na dotacích loni získal Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše přes 2,2 miliardy korun, může se s ním měřit skutečně málokdo. Já určitě ne.

Co vám na kampani pana Dědečka přišlo jako největší podpásovka?

Politika mě naučila, že člověk musí být připraven na ledacos, třeba i na nevybíravou kampaň. Nicméně některá lživá obvinění ze strany pana Dědečka přímo útočily na mou manželku, kterou osočoval z toho, že snad bere nějaké dotace. Rád bych to uvedl na pravou míru. Má paní zasvětila značnou část produktivního věku péči o potřebné v charitě. I proto jsem pana Dědečka vyzval v televizní debatě, aby se mé paní omluvil. Neučinil tak, což o něčem vypovídá.

Hlídač státu: Dvě navázané společnosti na osobu Tomáše Czernina : Dvě navázané společnosti na osobu Tomáše Czernina dostaly 142 dotací v celkové hodnotě 78 083 812 Kč.

Mimo jiných se vás zastal velmi ostře, ale přitom elegantně, také pan Lobkowicz. Jak jste to vnímal?

Zastání si vážím, obzvlášť když bylo takhle ostré a zároveň si zachovalo noblesu. Ale ještě mnohem větší radost mi dělalo, když jsem během kontaktní kampaně potkával lidi, kteří mi projevovali důvěru. V Hořicích se ke mně hlásila skupina patnáctiletých studentů, kteří mi říkali, že se o politiku zajímají, a kdyby mohli volit, dali by mi svůj hlas. To, že se mladí zajímají o politiku, považuji za velice dobrou zprávu.

Jak vidíte budoucnost TOP 09? Jak musí strana začít komunikovat, aby se stabilizovala v parlamentu?

TOP 09 v Parlamentu "stabilizovaná" samozřejmě je. Oproti poslednímu volebnímu období jsme nejenom zdvojnásobili počet našich poslanců, ale také jsme se stali stranou vládní. Velmi dobře si pamatuji na rok 2016, kdy jsem se stal senátorem poprvé. Spolu s Jiřím Růžičkou jsme byli v Horní komoře jedinými nominanty TOP 09. Dnes náš hlas rezonuje mnohem silněji. Po podzimních volbách tvoříme ve společném klubu s ODS nejsilnější frakci v Senátu. Druhé housle určitě nehrajeme.

Dobře, ale to hovoříme o Senátu. Podle průzkumů by se však TOP 09, pokud by kandidovala samostatně, vůbec nedostala do sněmovny. Pojďme k té komunikaci, jak ji pojmout?

Budeme se snažit nadále zvýrazňovat témata, která jsou TOP 09 nejbližší, tedy důležitost našeho členství v NATO a EU, péči o životní prostředí a důraz na energetickou soběstačnost a bezpečnost našich obyvatel. Rezonovat určitě bude i konkrétní práce našich ministrů. Vlastimil Válek má jasně stanovené priority, kterými jsou léčba i prevence onkologických i vzácných onemocnění, ale také očkování. Helena Langšádlová zase pracuje na tom, aby se znalosti z akademického a vědeckého prostředí efektivně přenášely do praxe.

Co paní předsedkyně Pekarová Adamová, je správnou volbou?

Ano, jsem přesvědčen o tom, že je Markéta Pekarová Adamová žena na svém místě, v tomto ohledu není co řešit. Když se podíváte na to, kterým lidem leží její práce "v žaludku", pak je to vizitka toho, že ji patrně dělá dobře. Možná nejlepším oceněním je, že ji letos hradní kancelář ani nepozvala na ceremoniál k 28. říjnu. Rád bych podotknul, že výroky, které ji často její kritici vyčítají, bývají zpravidla buď vytržené z kontextu, nebo vymyšlené úplně.

Roste v TOP 09 silná osobnost, která by mohla přitáhnout nové voliče, která by se stala lídrem?

Ve svých řadách máme řadu politiků a osobností, kteří ten potenciál mají. Nerad bych na někoho zapomněl, ale snad se nikdo z nich neurazí, když uvedu jako jednu z nich svého krajana, poslance Matěje Ondřeje Havla. Měl jsem tu možnost s ním strávit hodně času, kdy mi pomáhal v rámci kampaně u nás v Královehradeckém kraji.

Co vás právě na něm zaujalo?

Matěj je dlouholetý učitel a ředitel gymnázia, který má konkrétní představu o tom, jak by mělo české vzdělávání vypadat. A především má dostatek elánu na to, aby své vize také realizoval.

Čím si vysvětlujete, že po parlamentních volbách "vyplavala" na povrch celá řada kauz? Jsou to věci, které poškozují celou koalici, nebo je to interní problém daných subjektů?

Nerad bych hodnotil konkrétní kauzy našich koaličních partnerů. Každopádně, mám-li hovořit o TOP 09, u nás odjakživa platilo pravidlo "padni, komu padni". Jsme strana, která si už od svého založení zakládá na tom, že v politice platí presumpce viny. A tato pravidla také dodržujeme.

Umíte si do budoucna představit spolupráci s hnutím STAN, myslím teď úzkou spolupráci tak, jak to kdysi bývalo? Nějaká jednání probíhala i letos, ale nedopadla...

Nejbližší partnery má TOP 09 v rámci koalice SPOLU, která je díky voličům úspěšná. K prosazování našeho programu hledáme logicky mezi ostatními demokratickými stranami nejenom na úrovni celostátní ale také regionální. STAN k demokratickým stranám bezesporu patří.

