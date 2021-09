Karel Schwarzenberg: Líbilo by se mi, kdyby Čaputová byla prezidentkou Slovenska i České republiky

/KOMENTÁŘ/ Celá návštěva, včetně návštěvy cikánského ghetta Luník IX na východě, je velmi dobře vymyšlena. Upozorňuje nejen Slováky, ale i nás, na nevyřešený problém s romskou komunitou.

My u nás sice nemáme vesnická sídliště bídy, jako jsou na Slovensku, ale my tu bídu uměle ukrýváme v omšelých panelácích na okrajích mnoha měst, v nichž nejsou životní podmínky o mnoho lepší než v romských osadách na Slovensku. Měli bychom vzít toto upozornění Svatého otce taky na vědomí a netvářit se, že to u nás neexistuje.

Papež ukazuje správný směr

Setkání s rodiči zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho družky Martiny Kušnírové byl důležitý počin. I tady ukazuje papež správný směr, a to, že si cení odvahy.

Že navštívil Prešov, aby tam sloužil mši svatou s řeckokatolickou komunitou, je též chvályhodné, neboť tato odnož byla z obavy před pravoslavnou církví často upozaďována. Toto gesto je vzhledem k velkému množství mučedníků této církve za posledních sto let pro každého věřícího katolíka povzbuzení a potěšení.

Převezměme monarchistické uspořádání

Zkrátka a dobře, Slovákům to ze srdce přeju a když to tak pozoruju, někdy přemýšlím, že bychom mohli snad převzít poněkud monarchistické uspořádání. Jak známo, britská královna Alžběta je v personální unii také panovnicí Kanady a Austrálie. Mně by se osobně líbilo, kdyby Zuzana Čaputová byla v personální unii prezidentkou jak Slovenska, tak České republiky.

- Karel Schwarzenberg -

