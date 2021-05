Tajemství kabelky Alžběty II. odhaleno: Funguje jako komunikační prostředek, každý pohyb má svůj důvod

Většina žen se bez kabelky, ve které mají věci denní pořeby, zkrátka neobejde. Ani královna není výjimkou. Její oblíbená je od britské značky Launer, kterou ráda doplňuje lodičkami na nízkém podpatku.

Ať už se Její výsost chystá do kostela na mši, nebo na jednu z jejích soukromých audiencí, kabelku bere s sebou. Proslýchá se, že vlastní kolem 200 Launer kabelek ve velmi podobném provedení. Většinou jsou v černé barvě, která se jí hodí ke každému královskému kostýmku. Všechny její kabelky mají delší rukojeť, aby se v případě, že se královně bude třást ruka, netřásla i celá kabelka.

Co které gesto znamená?

Zajímavé určitě je, že královnina kabelka je i tajným komunikačním prostředkem mezi Alžbětou II. a jejím personálem. Může jim snadno sdělit, co se jí líbí, co ne a co potřebuje, aby právě teď udělali. Pokud byste hostili královnu a ona by položila kabelku na stůl, znamená to, že jako hostitel za moc nestojíte, nebo že ji přemohla únava. Tento signál znamená, že chce, aby daná událost skončila. Ideálně do pěti minut by ráda odešla.

V případě, že královna položí kabelku na zem, znamená to, že si právě probíhající konverzaci neužívá a dává signál své asistentce. Ta ji přijde omluvit, aby sama královna nikoho neurazila.

Mentosky nebo bankovka?

Takže už víme, jaké typy kabelek má královna nejraději, kolik jich vlastní a že bez kabelky v ruce nevyjde z paláce. Známe i některá "kabelková gesta". Ale o tom, co se skrývá uvnitř, je toho známo jen velmi málo. Lístky na autobus to asi nebudou. Její výsost ani nevlastní cestovní pas. Takže balíček mentosek? Možná.

Ale alespoň jedna indicie - v roce 2012 královský životopisec odhalil, že Její výsost v kabelce nosí pečlivě poskládanou bankovku v hodnotě 5 nebo 10 liber, kterou vždy věnuje do kostelní sbírky.

Rtěnka a zrcátko

Sally Bedell Smithová, autorka knihy Alžběta II.: Život moderní panovnice, ve své knize tvrdí, že královna v kabelce nosí i přenosný hák, pomocí kterého pak může kabelku diskrétně zavěsit pod stůl.

Spisovatelka dále prozradila, že mimo háku můžeme v kabelce najít i brýle na čtení, mátové pastilky, plnicí pero a již zmíněnou bankovku. Nejdůležitějšími věcmi, které s sebou královna nosí, jsou ale prý rtěnka a malé zrcátko. Zkrátka ani Její výsosti rtěnka nevydrží přes oběd a musí si ji upravovat.

Talismany od vnoučat

Dále víme s jistotou, co královna v kabelce nemá. Královniny asistentky totiž mají za úkol s sebou za všech okolností nosit náhradní rukavice, punčochy, jehlu a niť, špendlíky atd. Její výsost se tedy s těmito věcmi vůbec nemusí zabývat.

Poslední věcí, kterou můžeme údajně najít u Alžběty II. v kabelce, jsou talismany, které jí věnovala její vnoučata. Jde především o malé figurky koní a psů. "Slavná" kabelka je tedy jako sama královna - praktická, diskrétní a ukazuje její lásku k rodině.

Zdroj: The Telegraph

KAM DÁL: Lék na bolest Alžběty II. Princ Andrew, černá ovce rodiny, jí dal nejroztomilejší dárek pod sluncem.