Boty nad zlato aneb pohodlí začíná u nohou

Každá procházka i výlet mají jednoho společného jmenovatele, a tím je kvalitní a pohodlná obuv. Bez toho by nám celkový zážitek mohly kazit puchýře, otlaky a další nepříjemnosti. Proto to vezmeme hezky od podlahy, tedy od nohou, a ukážeme si, jak by měla vypadat letní vycházková obuv, aby v ní byl každý krok jen příjemným zážitkem.

Možná se to na první pohled nemusí zdát, ale správná obuv je důležitým dílkem, který pomáhá vytvářet celkový zážitek z různých aktivit. V nepohodlných botách se nejen blbě chodí, ale také blbě sedí a i kávu s kamarádkou byste si tak naplno neužila. Podíváme se na to, jaká letní obuv je záchranou pro vaše chodidla, a to nejen na výlet, ale i do města.

Na výlet ve sportovním stylu

Čekají vás delší procházky a objevování nových míst na výletě? Pak obujte sportovní obuv. Dnes jsou na trhu nejen funkční, ale také stylové modely, ve kterých můžete jít jak na procházku do přírody, tak i do města. Velmi oblíbená dámská obuv na léto jsou sandály. Jejich sportovní verze efektivně pruží a zároveň potlačuje otřesy, což vám celkový zážitek ještě více zpříjemní.

Další oblíbená vycházková obuv jsou tenisky. Tato klasická pohodlná obuv je ideální na nejrůznější druhy výletů a procházek. Konkrétně na léto je dobré hledat tenisky z prodyšných materiálů, aby vám nohy pěkně větraly. Do méně zpevněných terénů je důležité, aby noha v botě pevně držela. Proto na tento typ povrchů neberte nazouvací obuv, která by se mohla vysmeknout, ale vsaďte na jistotu, a tou je obuv šněrovací. Díky šněrování si nohu v botě pořádně zafixujete a nepřekvapí vás ani nerovný povrch.

Do města se můžete hodit do gala

Na městské pochůzky i schůzky vám skvěle poslouží elegantní a módní obuv, která udělá dojem na první pohled. A co se týče pohodlí, to hraje důležitou roli i při takových příležitostech, jako je třeba rande. Obuv na klínku vypadá velmi elegantně a zároveň je pohodlnější než boty na vysokém podpatku. V létě sednou k šatům dámské nazouváky, sandálky nebo lehké tenisky.

Dámská vycházková obuv na léto může být nejen pohodlná, ale i trendy. Velký výběr najdete například na Rieker-eshop.cz, kde je pestrá nabídka pánské i dámské obuvi Rieker na nejrůznější příležitosti. Ať už tedy plánujete výlet, oslavu nebo lehkou procházku městským parkem, nejdůležitější je cítit se dobře. A k tomu vám kvalitní obuv nemalým dílem přispěje.