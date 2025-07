Jak šel čas s Calvinem Kleinem. Zrod firmy a módní žně koncem milénia

Je to už přes 50 let, co existuje značka Calvin Klein. Od té doby se z ní stal mezinárodní gigant. „Moje filozofie byla vždycky stejná. Vždycky byla nenáročná, vždycky se točila kolem smyslnosti, vždycky byla sofistikovaná. A především vždycky reprezentovala to, co považuji za moderní,“ vyjádřil se módní návrhář Klein.

Módní senoseč

„Calvin Klein je slavný americký módní návrhář, který vybudoval globální impérium známé svým minimalistickým stylem, ikonickým spodním prádlem a provokativními reklamními kampaněmi,“ uvádí Lada Pospíšilová, znalkyně módy. V roce 1981 vtrhnul na trh první pánský parfém Calvin for Men. O rok později návrhář nastartoval éru značkového intimního oblečení. Koupil také licenci na džíny od společnosti Puritan. Tím udal tón své další tvorby. Koncem 80. let se stala Christy Turlington tváří kampaně Richarda Avedona, a tak začala její hvězdná dráha supermodelky. V tomto období se Klein léčil ze závislosti na alkoholu a drogách na předpis. Po léčbě se mu povedl triumf, když se jeho firma dostala pod vládu anglo-nizozemské společnosti Unilever.

Stejně tak 90. léta byla pro Kleina velmi plodná. Spolupracoval s Kate Moss, která se zviditelnila sérií reklam na spodní prádlo, odkud pochází slogan: „Nejlepší ochranou proti AIDS je nechat si na sobě Calvinky“. Kromě toho, že pózovala nahá, stala se hvězdou první unisex vůně CK One. V tomto období Klein otevřel butik na Madison Avenue 654, který v minimalistickém stylu navrhl britský architekt John Pawson. Tehdy na sebe ušil další škraloup. Mohla za to kampaň s fotografiemi Stevena Meisela připomínajícími pornografii ze 60. let. Koncem 90. let se udála další aféra, která se už obrátila proti němu. Důvodem bylo focení dětí ve spodním prádle, což vyvolalo celostátní pobouření, neboť to prý byla dětská pornografie.

Reklama na džíny

Vedle osobitého monopolu na spodní prádlo vynikal i ve světě džín. V roce 1980 oblékl v reklamě patnáctiletou krasavici Brooke Shields do džín své značky. „Chceš vědět, co se stane mezi mnou a mým Calvi Kleinem? Nic,“ zalaškovala tenkrát Brooke. „S Brooke Shields jsem si před lety myslel, že je to legrace, ale všichni tito lidé se zbláznili. V módě potřebujeme novost a vzrušení. O to jde – to je to, co dává módě tu zábavu. Vždycky zpochybňujeme hodnoty lidí. Kolik toho dokážete provokovat? Kolik jsou ochotni ukázat? Je to slušné? Je to vzrušující? Je to platné? Je to za hranicí? Je to celý proces, ale nejde o to, snažit se být kontroverzní nebo trendy,“ vyjádřil se Klein.

Doba prvních krůčků

Calvin Klein založil svoji firmu v roce 1968 spolu se svým nejlepším přítelem Barrym Schwartzem. Schwartz mu půjčil 10 000 dolarů a první produkt byly kabáty. Spolupracovali spolu 35 let. Schwartz byl hybnou silou obchodu a Klein tvořil. „Jsem nejvíce hrdý na čísla, na množství peněz, které jsme dokázali vydělat. Jsem také hrdý na to, že jsme vybudovali značku světové úrovně. Když se nám dařilo skvěle, přirovnávali naši značku k McDonald's a Coca-Cole,“ řekl Schwartz. Od kabátů a šatů postupně přešli na dámské sportovní oblečení. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a jejich značka získala svoji první cenu Coty American Fashion Critics' Award a nedlouho poté získala druhou cenu Coty Award. A aby toho nebylo málo, přišla třetí cena Coty Award a tím se stal Klein jediným návrhářem, který vyhrál tři ceny Coty po sobě. K dámskému oděvnímu sortimentu koncem 70. let přibylo pánské oblečení na míru a sportovní outfity.

Jako módnímu návrháři mu ani nešlo tak o to, zdali uměly modelky chodit po mole. Chtěl, aby se objevily a při přehlídce si vše užily a odcházely s dobrým pocitem, že mají publikum. „Vždycky jsem cítil, že při výrobě oblečení potřebuju mít blízko sebe neuvěřitelné ženy, protože jsem chtěl, aby mi řekly, jaký je to pocit,“ řekl Klein. Vliv Calvina Kleina ovšem sahá daleko za přehlídková mola. Calvin Klein prokázal, že opravdová vize a odvaha posouvat hranice mohou vybudovat impérium. Byl za to také odměněn. V roce 2000 mu byla udělena pamětní deska na Chodníku slávy módy na Sedmé avenue.

Zdroj: autorský článek

