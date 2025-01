Efektivní světelná reklama na míru: Co zvážit při návrhu na zakázku

Světelná reklama je velice efektivní a cenově dostupné řešení, jak získat nové zákazníky. Typicky ji využívají kamenné prodejny, obchody, restaurace či salony. Posloužit ale může i internetovým projektům. Co promyslet před tím, než si necháte světlenou reklamu na míru vyrobit?

Jaká je vaše cílová skupina?

Důkladně promyslete, koho chcete s pomocí světelné reklamy oslovit. Kritérií je celá řada. Půjde o náhodné kolemjdoucí, nebo má reklama pomoci návštěvníkům, kteří vaši prodejnu znají například z internetu a pouze k ní hledají cestu?

Rozdíl je i v tom, zda cílíte na děti, dospělé či seniory, ženy či muže, zadané nebo svobodné a podobně. Svou roli může hrát i (ne)znalost cizího jazyka a tedy (ne)vhodnost použití například anglických výrazů.

Zkuste si namodelovat co možná nejkonkrétnější představu o svém zákazníkovi a pokuste se odhadnout, jaký typ reklamy by jej mohl zaujmout.

Stačí malá chyba a snaha přijde vniveč

Součástí světelné reklamy bývají především loga a nápisy. Dejte si pozor na to, aby vaše podklady byly aktuální a bezchybné. Občas se stane, že podoba reklamy projde dlouhým kolečkem schvalování a až po její realizaci se přijde na to, že je v textu gramatická chyba nebo překlep. Taková reklama se stává nepoužitelnou a celý proces výroby je nutné opakovat.

Nejde ale jen o zjevné chyby. Do podkladů se může přimotat starší design loga, špatný barevný odstín, nebo třeba nevhodné písmo. Takové chyby odhalí jen ten, kdo má vizuální identitu společnosti na starosti. Nezapomeňte mu proto před realizací reklamy na míru předat podklady ke schválení.

Pozor na čitelnost

I když máte všechny podklady správné, stále lze chybovat, a to v koncepci reklamy. Světelná reklama by totiž měla být dobře čitelná. Pozor na to, aby v ní textu nebylo příliš mnoho. Raději uberte na množství sdělení a zvětšete písmo. Díky tomu budete mít jistotu, že sdělení bude úderné, srozumitelné a dobře čitelné i z větší vzdálenosti. Kromě písma a jeho velikosti si dejte pozor i na kontrast jednotlivých použitých barev – aby například písmo nesplynulo s pozadím.

Dovnitř, nebo ven?

Nejen z hlediska volby materiálů je také důležité promyslet, zda reklamu umístíte ven – v takovém případě je skvělou volbou outdoor reklama na míru od eldr – anebo zda bude trvale uvnitř. K venkovní reklamě může být složitější přivést zdroj energie, také je více namáhána povětrnostními podmínkami. Mnohdy ale s její pomocí zaujmete více, protože na ulici může být vidět i z velké dálky. Myslete ale na to, že budete potřebovat robustnější konstrukci a odolnější materiály.

Vnitřní reklama zase může pomoci dotvořit charakter místa. Platí to například pro stylové LED neonové nápisy, které s celým interiérem přirozeně splynou a návštěvníci je díky tomu ani nevnímají jako reklamní prvek.