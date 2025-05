Revoluce jménem Twiggy. Jak jedna dívka z Londýna otřásla světem módy

Připomínala panenku a byla to naivní, dost svérázná a paličatá mladá dívka. Na pařížských přehlídkách v roce 1968 pobouřila číšníka tím, že odmítla drahé červené víno a místo toho požádala o Coca-Colu. „Byla jsem tak mladá, že mi všechno přerostlo přes hlavu. Byla jsem tak naivní,“ říká Twiggy.

Hubená, pihatá a krátce ostříhaná šestnáctiletá dívka vyrůstala v Neasdenu v severním Londýně. Měla šest sourozenců a rodina žila natěsnaná ve dvou pokojích. Její matka trpěla depresemi, což se na Twiggy nevalně podepsalo. Ona se však nikdy nevzdávala. „Ženy v mé rodině jsou neuvěřitelně silné,“ tvrdí hrdě Twiggy.

Malá, přesto módní ikona

Twiggy, vlastním jménem Lesley Lawson, byla na molo malá a jako dospívající dívka vážila pouhých 29 kilogramů. Přece jenom se z ní ale stal módní symbol. Měla krásné, štíhlé nohy a malá ňadra, což byl první předpoklad stát se vhodným „ramínkem“ na šaty. „Byla jsem až příliš hubená. Teď už to vidím – ale nemyslím si, že jsem byla krásná,“ zdůrazňuje Twiggy. Byl to osud a náhoda, až tomu nelze věřit. Na začátku kariéry jí tvrdili, že je s výškou 168 cm pro modeling příliš malá. Budoucí Twiggy se naštěstí nevzdala a přišel úspěch.

Tvář roku

V londýnském oděvním salónu Leonard si dívky s chlapeckou postavou všiml sám majitel, když hledal tvář pro svůj nový krátký účes. Leonard si vybral Lesley, nechal ji podle návrhu ostříhat a pořídil fotografie. Možná by tenkrát mladičká manekýna zapadla, kdyby ji nezaregistrovala Deirdre McSharry, módní redaktorka Daily Express. Chtěla se s ní setkat u čaje a udělat pár fotek. Jednoho rána si Lesleyin otec koupil Daily Express a byl celý u vytržení, když na titulní straně vyzařovala svoje charisma jeho hubená dcera. Titulní zpráva zněla „Twiggy – Tvář roku 1966“. „Měla jsem štěstí, že se mi všechno stalo tak rychle, že jsem se nikdy nemusela snažit šplhat po žebříčku,“ svěřuje se modelka.

Co následovalo po minutě slávy

Když začala v 80. letech upadat do zapomnění, tvrdě narazila. Problémy začala řešit alkoholem, což se projevilo nejen v jejím profesním, ale i v osobním životě. Pracovala u filmu, v divadle a v hudebním průmyslu. Na módu jako by zanevřela. Později dostala šanci fotit pro Marks & Spencer. Její první manželství krachlo, ale druhý svazek klapnul a již přes dvacet let spolu Lesley a Leigh Lawsonovi spokojeně žijí.

Bývalá modelka ráda vaří, ale poslední dobou si hlídá váhu, protože přece jenom se na ní střední věk a menopauza podepsaly. Botox a plastické operace hrdě odmítá. Dopřeje si několikrát do roka pleťovou masku a nechá si lakovat nehty. Chtěla by samozřejmě mít 36 kilo jako zamlada, ale láska k vaření je pro ni neodolatelná. „Krize středního věku mě zasáhla kolem čtyřicítky. Jím zdravě, nejím smažené jídlo a mám štěstí, že jsem vdaná za někoho, kdo nemá rád dezerty, takže mám v lednici jednu tyčinku Green & Black’s pro chvíle, kdy potřebuji dávku čokolády,“ vysvětluje.

Příběh modelky Twiggy je neustále živý a je fascinující sledovat, jak se její odkaz promítá do současných trendů a jakým způsobem inspiruje další generace umělců a designérů. Její odvaha být jiná a její přirozená krása inspirovaly generace žen k přijetí své jedinečnosti a zanechaly trvalou stopu v chápání ženské krásy. A hlavně učí stárnout s grácií. Jak sama dodává: „Vždycky si říkám, že nemá smysl naříkat nad stárnutím, když s tím nic nenaděláte. Ale i tak mi to přijde docela vtipné.“

