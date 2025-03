Česká kráska vyhrála miss, pak se vdala za Švýcara. Nakonec ale stejně vyhrál Jaromír Hanzlík

V roce 1966 vyhrála titul miss (tenkrát se soutěž jmenovala Dívka roku). Dana Silvínová však z politických důvodů nemohla odcestovat na finále Miss World, zamítla to kancelář prezidenta Antonína Novotného. Vynahradila si to alespoň jako manekýna na světové výstavě EXPO 67, která se uskutečnila v Montrealu.

Nejkrásnější dívka

Díky otci, který pracoval jako úředník v Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK), se procházela po mole již jako pětiletá. Mimo jiné se jako dítě věnovala baletu, atletice, sportovní gymnastice a hře na klavír. Maminka ji předváděla návštěvám jako cvičeného psíka.

Rodiče se v ní vzhlíželi, a proto ji jednoho dne přihlásili do soutěže krásy. Daně se to moc nelíbilo, a ačkoliv nerada soutěží, šla do toho. „Soutěžení nemám ráda – v ničem. A navíc to tehdy bylo jiné než dnes. Lékařka nás měřila a komise nás pak zkoušela z vědomostí,“ vypráví Dana, jak se dočteme v knize Blanky Kovaříkové Retro příběhy. Pro korunku nakonec udělala vše a zvítězila. Výhrou se jí celý život obrátil naruby a dostalo se jí možnosti cestovat na Západ, kde měla tu čest přiblížit se ke královně Alžbětě II. a k Robertu Kennedymu.

Odchod z Československa

Jelikož se ocitla ve velkém světě mimo Československo, stalo se, co se dalo očekávat – vdala se do Švýcarska. Zkrátka, využila příležitosti, legálně odešla a stala se švýcarskou občankou. Se svým manželem Hansem, který vystudoval ekonomii, pobyla krásné tři roky v Africe. „Žili jsme v Keni, kde tehdy panovala přátelská atmosféra vůči bílým, a můj muž učil tamní obyvatele management. Čas tam nehrál vůbec žádnou roli,“ vzpomíná Dana.

Jelikož manželé očekávali každý od života úplně něco jiného, po návratu z Keni se jako přátelé rozešli. Dana si zařídila taneční studio a znovu se vdala, tentokrát za chirurga Robina Mauerhofera, se kterým má dvě dcery. A jako švýcarská občanka měla právo beztrestně jezdit za svými rodiči do Čech. A snad právě díky těmto návratům do vlasti ji potkalo další osudové setkání, tentokrát s hercem Jaromírem Hanzlíkem.

Život s Jaromírem Hanzlíkem

Do Čech ji tedy navrátila další láska. Nejprve nevěděla, kdo Jaromír Hanzlík je, ale když zjistila, že se jedná o nestárnoucího herce s nezapomenutelným talentem, začala se o něj zajímat. Nejspíš jí očaroval jeho nakřáplý, nepatrně zastřený hlas a dobrosrdečná povaha. Když si uvědomila jeho blízkost, byla ruka v rukávě.

Začala jí nová životní etapa. Nejprve si pouze psali a později za ní začal herec jezdit do Bernu. Jaromír Hanzlík dlouho váhal, zdali má opustit slibnou hereckou kariéru doma a odejít za Danou. Ona mu to však usnadnila a vrátila se natrvalo domů. Jaromír Daně otevřel nové obzory a vydatně spolu cestovali. Dnes již sice spolu nejsou, ale na minulost si nestěžují a jsou nadále přáteli.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (B. Kovaříková: Retro příběhy, J. Jaroš: Jaromír Hanzlík)

