Kvůli máslu do kriminálu! Cena této potraviny trhá rekordy

Kvůli máslu jsou lidé v Rusku ochotni riskovat i deset let vězení. Mnoho Rusů už si tuhle základní potravinu nemůže dovolit a v obchodech se prodává v ochranných obalech s čipy proti zlodějům. Někde to došlo i tak daleko, že od másla je vystavený pouze obal a zákazníci jej dostanou až na pokladně.

Čtyřicet šest korun za kostku másla není v Česku zas tak nereálná cena. Přesně tolik teď ale stojí v přepočtu v Rusku, zemi, kde lidé berou několikanásobně nižší platy než u nás a ona kostka nemá 250, ale 180 gramů. Polovina lidí v Rusku podle statistik bere v přepočtu méně než 22 tisíc korun, takže téměř padesátikorunová částka za máslo je pro ně mnohem více bolestivá než pro Čechy. Stále častěji se proto uchylují ke krádežím. A to dokonce i v hlavním městě Moskvě, které je ve statistikách průměrných platů mezi ruskými oblastmi nejvýše.

Velká máslová loupež

V jednom z tamních supermarketů Pjateročka se podle informací opozičního serveru Meduza pokusili dva muži uloupit celkem 25 balení másla. Podle záznamů z bezpečnostních kamer si je měli nenápadně strkat do batohu a do kapes, dokud je nepřistihla zaměstnankyně marketu. Ta se je pokoušela konfrontovat, ale muži na ni zaútočili pěstmi, a dokonce ji ohrožovali nožem. Nakonec z marketu utekli. Policie je zadržela o několik hodin později, za ozbrojené přepadení jim hrozí až 10 let vězení.

Krize kvůli Ukrajině

Není to ale ojedinělý případ a podle ruských telegramových kanálů se máslo stává doslova horkým zbožím. Před válkou na Ukrajině jej Rusko dováželo doslova z celého světa, po začátku konfliktu ale import klesl ze 44 tisíc tun na 4 400 tun, tedy desetinásobně, jak píše britský web Daily Wrap. Jediným zahraničním dodavatelem másla do Ruska zůstalo Lukašenkovo Bělorusko. To se ale rozhodlo situace většího souseda náležitě využít a cenu zvýšilo za poslední rok hned dvanáctkrát. Přes veškerou snahu nakupovat třeba v Kyrgyzstánu, Íránu a Indii se cenu másla nepodařilo snížit na únosnou hladinu.

Očipované máslo

V reakci na časté krádeže tak ruské supermarkety balí máslo do speciálních plastových krabiček označených čipem, které v českých obchodech známe ze zboží, jako je oblečení či drahý alkohol. Aby takové čipy někdo dával na máslo za několik desítek korun, je naprosto absurdní. V Rusku, jehož představitelé sveřepě odmítají to, že by jej západní sankce jakkoliv zasáhly, jím ale chrání jednu ze základních potravin. To řekne o stavu tamní ekonomiky více než jakékoliv číslo.

V některých obchodech dokonce nenajdete máslo ani v lednici, ale na speciálním místě u pokladny, kde jej vydává prodavačka. Podle článku ruského opozičního webu Novaya Gazeta však nejde o cenu zboží, ale o to, který druh se nejčastěji krade. A v tom máslo vede dokonce nad alkoholem a čokoládou.

Sankce fungují

Potvrzují to i slova politologa Jana Charváta, se kterým jsme se o sankcích vůči Rusku bavili. Ten několikrát zdůrazňoval, že takové sankce prostě nejsou znát hned. „Sankce na jedné straně nevedou k tomu, že by se Rusko zhroutilo, na straně druhé ale není pravda, že by je nepocítilo a že by jej nebolely. Sankce Rusku způsobují problém, který se v ekonomice bude projevovat ještě řadu let, co samotné sankce budou zrušené,“ vysvětluje odborník a dodává, že rány, které teď Rusko dostává, nejsou sice tak vidět, v budoucnu ale ještě budou bolet.

