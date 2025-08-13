Podprsenka od Gaultiera pro slavnou múzu. Zpěvačka Madonna si ji objednala na turné
Při premiéře svého turné v roce 1990 Madonna překvapila, když začala zpívat píseň Express Yourself. Ukázala něco, co šokovalo fanoušky v publiku a v médiích se to ještě dlouho propíralo. Zazněly první tóny a tělo zpěvačky zakrýval tak trochu nestoudný korzet. Ona ovšem nebyla první, kdo měl podobný outfit na sobě. První model byl medvěd.
Madonna vždycky překvapovala a nebylo tomu jinak ani při turné Blond Ambition v roce 1990, kdy si oblékla speciální korzet se špičatými košíčky. Tehdy se snesla na hydraulické plošině na pódium v proužkovaném kostýmu, a když se později svlékla, odhalila něco skvělého. „Umění by mělo být kontroverzní a o to jde,“ řekla Madonna.
Růžová kónická podprsenka
Když Madonna odhodila přehoz, sice nezůstala nahá, ale atypická podprsenka, jakou předvedla, byla daleko větší bomba, než kdyby byla v Evině rouše. Růžovou kónickou podprsenku navrhl Jean Paul Gaultier na přání zpěvačky. „Když mi Madonna v roce 1989 poprvé zavolala, bylo to dva dny před mou konfekční přehlídkou a já myslel, že si moje asistentka dělá legraci. Byl jsem jejím velkým fanouškem. Věděla, co chce – oblek s proužky, ženský korzet. Madonně se moje oblečení líbí, protože kombinuje mužské a ženské,“ vyjádřil se Gaultier.
Kuželová podprsenka byla tak nadčasová, že se stala symbolem a inspirací pro další zpěvačky a umělkyně. Od té doby měkké křivky dámských korzetů vystřídala špičatost připomínající falickou sexualitu. Madonnin kostým byl však pouhým střípkem v mozaice celého turné. Po zaznění prvních tónů muselo být každému jasné, že zpívá opravdová umělkyně, a její obleček jenom podtrhl další fenomenální úspěch.
Gaultierova výstava v Paříži
V roce 2015 se konala v Paříži výstava Módní svět Jeana Paula Gaultiera – Z ulic ke hvězdám, kde kromě jiných modelů byl k vidění i legendární špičatý trikot. Vystavené artefakty dokumentovaly Gaultierovu tvorbu od roku 1970 do roku 2013 a nechyběla zde fotografie Andyho Warhola, Davida LaChapella, Maria Testina a dalších. Vystavený Madonnin korzet se proslavil jako enfant terrible moderní módy, byl vytvořen speciálně pro ni a měl podpořit hit Material Girl.
Sexy kostýmek neležel pouze ve skříni a oprášený sloužil Madonně i na dalším turné MDNA v roce 2012. Podobný kostýmek nosil i medvěd. „První kuželovitou podprsenku, kterou jsem udělal, jsem udělal pro medvěda. Chudák si toho hodně prožil. Když se vdávala vévodkyně z Kentu a belgická královna Fabiola, musel nosit svatební šaty,“ vypověděl slavný krejčí.
Madonna a slavný krejčí se měli brát
Gaultier se zpěvačce obdivoval nejen jako fanoušek, ale cítil k ní i jistou emocionální náklonnost. Jednou ve slabé chvilce, nejspíše ve stavu poblouznění nebo pod vlivem alkoholu, jí nabídl sňatek. Ona hrdě odmítla. „Miluji Madonnu. Je to jediná žena, kterou jsem kdy požádal o ruku. Řekla samozřejmě ne, ale pokaždé, když mě požádá o práci na jejích show, nemůžu říct ne,“ přiznal se slavný oděvní tvůrce.
Madonna oblékla sexy špičatý top ještě několikrát. Jednou z příležitostí, kdy ho oprášila, byl charitativní galavečer k boji proti AIDS, kdy se prošla po mole v Los Angeles, sundala si bundu a odhalila to, co se dnes krčí jako artefakt v muzeu jako připomínka hudební a módní historie. Fanouškům nezbývá než doufat, že ho zpěvačka ještě někdy oblékne a znovu šokuje celý svět.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Jak šel čas s Calvinem Kleinem. Zrod firmy a módní žně koncem milénia.