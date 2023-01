KOMENTÁŘ: Zemanova poslední sviňárna aneb Babiš se všem vysměje do xichtu

Je v podstatě jedno, že se před soudem řeší pár desítek mega z reklam možná někde ulítlých na Čapím hnízdě. Hlavní je Babiš a jeho další ódy na dokonalost sebe sama a pokrytectví. Bývalý předseda vlády je vlastně génius. Tolik různých variant na ublíženost by nevymysleli ani nejlepší pohádkáři. Hans Christian Andersen se nechápavě otáčí v hrobě.

Babiš jako kolovrátek

V pátek Babiš řečnil více než dvě hodiny. Tak dlouho trvala jeho závěrečná řeč. Co by asi za takovou dobu stihl Winston Churchil, kterému v památném projevu stačilo jen dvanáct minut, aby přesvědčil Brity o nutnosti válčit s nacistickým Německem. Andy je samozřejmě nevinný, oběť a bla bla bla. Jako vždy, kolovrátek se nezadrhl, naučenou písničku zase vypustil bez uzardění. Jo, a manipulují média. To také řekl tento mediální magnát vlastnící skupinu Mafra (MF-Dnes, Lidovky, nějaké to rádio a telka, a tak vůbec).

Ne, Andrej je fakt dobrák. Dokonce dal soudci pár fotek se synkem, aby se pokochal. Andy je zkrátka taťka k pohledání, paní Monika se musí dmout pýchou, jakého má doma skvělého chlapáka.

Zeman poplive vše, co ještě zbylo

Ale teď to nejzajímavější, co u soudu ještě nebylo. Ale možná bude. A pak to bude pokračovat až do temných hradních výšin k Lordu Voldemortovi, toho času spřádajícího poslední plány, jak otrávit život co nejvíce lidem, než se ztratí v propadlišti dějin. Soudce v pondělí vynese mírný rozsudek.

Může to být podmínka, což nakonec v dobré víře žádal i státní zástupce Šaroch. Bude tedy spokojen a nebude mít důvod se odvolávat. Dostal přeci to, co chtěl. Andrej Babiš rozsudek přijme, ten tedy nabude právní moci. V tu chvíli se ozve smích sil Mordoru a Miloš Zeman veden svými nohsledy udělí Babišovi milost. Poslední děsivý čin děsivého hradního pána tak bude dokonán. Dokonalé. Vytřít si zadnici s každým je přesně to, co by bylo úchvatně morbidní tečkou prezidenta všech.

Autor se přiznává k jisté dávce paranoie. Ovšem vzhledem ke znalosti politické situace i pánů Babiše a Zemana je přesvědčen, že jeho stav mysli může být reálným odrazem blízké budoucnosti.

