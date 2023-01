Něco letos zlevní, ale nebude toho moc. Konkrétní věci vyjmenoval ekonom a částečně zkritizoval Fialovu vládu

Dá se odhadnout, co letos zdraží, a co naopak zlevní? Každopádně finanční krize bude podle odborníků pokračovat i v roce 2023. „Inflace sice začne klesat, což ale neznamená, že začnou klesat ceny v obchodech. Vysoká cenová hladina s námi bohužel zůstane,“ potvrdil pro Čtidoma.cz i hlavní ekonom BHS a poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček.

V České republice je už více než milion lidí na hranici chudoby. Vyplývá to z analýzy projektu Neviditelní. Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group Vladimír Pikora vidí světlo na konci tunelu v podobě alespoň několika komodit, u kterých bude cena zřejmě klesat. V rozhovoru pro Čtidoma.cz také zhodnotil rok vlády Petra Fialy.

Dá se odhadnout, co letos zlevní, a co naopak zdraží?

Předpokládám, že v roce 2023 podraží zhruba o 10 % skoro vše. Určitě ale něco také zlevní. Podle mého názoru levnější bude elektronika. Úzká hrdla dovozu z Číny se postupně odstraní. Nižší poptávka podle mě zlevní i oblečení. To je podle mě nyní neadekvátně drahé.

Vladimír Pikora

- hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group

- zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu

- přednáší na VŠE v Praze

- předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance

- je otcem sedmi dětí

Může někdo něco udělat s maržemi obchodníků? Protože například mléko je dnes nejdražší v historii České republiky a není to jen vstupními náklady a náklady na výrobu. Na druhou stranu, je vůbec žádoucí, aby kdokoli určoval, kolik má kdo vydělávat?

Právě o tom to je. Nikdo neví, jaká je optimální marže. To ví jen trh, který pokusem a omylem zkouší najít optimum. Pokud se někomu zdá, že si obchodníci berou velké marže, doporučuji mu vytvořit si vlastní obchodní řetězec a prodávat mléko klientovi přímo. Obejděte obchodníky. Zákazník to ocení a obchodník se přizpůsobí. Tato země to potřebuje. Založte druhý Rohlík. Konkurujte mu. Konkurence sníží ceny. Nějaké zákazy a cenové stropy by vedly jen k nedostatku. Marže je něco, do čeho by stát vůbec neměl ani teoreticky mluvit.

Vláda přežila rok 2022, čekal jste od ní více?

Fialova vláda mě překvapila. Naivně jsem si myslel, že bude pravicová. Ona je místo toho ale jasně středová. Vlastně nevidím v makroekonomických indikátorech zásadní změnu proti Babišově vládě. Vím, že obě vlády zažívají nestandardní období. Jedna zachraňovala životy před kovidem a druhá je ve válce s Ruskem. Z pohledu makroekonoma je ale důležité, že za obou vlád roste vládní dluh a za obou vlád rychle rostou ceny a počty státních zaměstnanců.

Rozumím tomu správně, že kdyby dnes vládl Babiš, postupoval by podobně jako Fiala?

Ano, to si myslím. Choval by se podobně. Rozdíl by byl asi jen v rychlosti rozdávání peněz. Když se na věc podívám z ještě většího nadhledu, tak podobně jako naše se chovají i okolní vlády. Ta naše je tedy taková průměrná.

Co Maďarsko?

To je jedna z výjimek. Maďarsko se chová výrazně jinak než naše vláda a rozhodně na tom není lépe. Ale abych se vrátil do České republiky - to, že rychle roste dluh, považuji za průšvih. To, že vláda nedělá žádné reformy, je katastrofální. Vláda by proto u mě nedostala jedničku. Na druhou stranu ani nepropadá. Je to prostě hezký průměr.

Petr Fiala několikrát prohlásil, že nenechá nikoho padnout, splnil tento slib?

Já myslím, že ano i ne. Vláda vynakládá opravdu hodně peněz na pomoc. Zároveň ale platí, že ta pomoc je moc komplikovaná. Myslím, že průměrný člověk vůbec netuší, na co má nárok. Jinými slovy, myslím, že bychom potřebovali jednotnou, jednoduchou dávku, aby jí rozuměl každý a měl na ni člověk nárok po minutovém vyplnění dotazníku na mobilu.

Vláda pomáhala na mnoha frontách, ovšem v drtivé většině případů plošně, což je sice administrativně jednodušší, ale také dražší a méně efektivní. Vidíte to jako chybu?

To je sporné. Je pravdou, že pomáhat plošně je levicové a nehospodárné. Na druhou stranu tady jde proti vládě čas. Není prostor na velké testování. Složenky nepočkají. Rozumím proto, proč to vláda dělá. Na druhou stranu: některé dávky jako jednorázových 5 000 na každé dítě mi přišly jako ulítlé. Někdy to působí jako čistý populismus. Obecně bych řekl, že tu chybí systémovost.

Proč?

Vláda se schovává za NERV a tváří se, že jsou její rozhodnutí ekonomicky správná. Nejsem si tím jist. Nejsem si dokonce ani jist tím, že by si měla nechat radit od nějakých technokratů. Každá strana by měla mít své ekonomy a svá ekonomická řešení. Jenže dnešní politika je personálně vyprázdněná. Když si vzpomenu na vedení stran současné pětikoalice, nemohu si vzpomenout na jiného ekonoma než pana Skopečka. Toho přitom uklidili do vedení Sněmovny, takže nemá moc šancí něco změnit. Jinými slovy, považuji za chybu, že samy strany nevědí, co je správný ekonomický recept na stávající problémy.

Mají na to své experty...

Jenže já volil stranu a nikoli nějakého údajného experta. Expert je nevolený a neodpovědný. Něco jiného by bylo, kdyby šli politici do voleb s tím, že o ekonomice nic nevědí, a že jim proto bude radit pan XY. Pak už bych volil i pana XY. Stávající stav je podle mě podvod na voličích. To se mi líbí na stávajících prezidentských volbách, kde jsou politici donuceni dát na stůl všechny karty včetně svých poradců. Na poradcích není nic špatného. Třeba já toho vím málo o zdravotnictví, otevřeně bych proto poradce pro tuto oblast přiznal.

