Jak správně nabíjet elektroniku, aby vám déle vydržela. Vyhněte se těmto chybám

Většina z nás o tom, jak přesně nabíjíme naše telefony, notebooky a další elektroniku, příliš nepřemýšlí. Řada lidí přitom dělá při jejich nabíjení zásadní chyby, které mohou významně zkrátit jejich životnost.

Nenabíjejte, pokud nemáte pod 20 %

Většina z nás nabíjí mobily a notebooky v momentě, kdy se dostaneme pod 50 % baterie, někteří to dokonce nevydrží ani na hranici 60 či 70 %. To je ale velká chyba. K tomu, abyste zajistili co nejdelší výdrž vaší baterie, je nutné co nejvíce zpomalit vaše "nabíjecí cykly". Jinými slovy zkrátka ideální nabíjet vaši elektroniku tak, aby vám jedno nabití baterie vydrželo déle.

U každé baterie je totiž předem dané, kolikrát ji bude možné úplně vybít a zase znovu nabít, toto číslo se většinou pohybuje mezi 300 a 1 000. Ideální proto je s nabíjením počkat, dokud baterie na vašem mobilu či notebooku neklesne pod 20 %, a přestat s nabíjením, když dosáhne 80 %.

Neustálé zapojení v nabíječce a úplné vybití

Bateriím neprospívá, ani když svou elektroniku necháváte neustále zapojenou v nabíječce, ani když se vám často zcela vybíjí. Podle specialistů v oboru bychom se měli vyhnout 24h zapojení jakékoliv baterie v nabíječce, baterie poté totiž snižují svou kapacitu. To samé platí i o jejím úplném vybití.

Zahřívání baterie

Rozhodně bychom se měli vyhnout mimo jiné také nadměrnému zahřívání naší elektroniky. Vyhněte se proto zanechání telefonu či notebooku na zadní sedačce auta v horkém letním dni. Bateriím v naší elektronice se daří nejlépe při 22 °C.

Nevyhazujte přístroj, opravte baterii

Pokud vám ve vašem přístroji odejde baterie, rozhodně ho hned nevyhazujte. U velkého množství elektroniky je totiž možné zkrátka jen baterii vyměnit za novou a váš telefon, notebook či jiný přístroj můžete používat i nadále.

