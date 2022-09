Spotřebiče, které plýtvají elektřinou, i když je nepoužíváte

Pokud chcete ušetřit na energiích, tím logickým krokem je zkrátka se uskromnit. Což samozřejmě není špatně, rozhodně by to ale neměl být ten jediný krok, který podnikneme v cestě za nižším účtem za energie. Takzvaná "fantomová elektřina" může představovat až neuvěřitelných 10 % našeho účtu za tento typ energie.

"Fantomová elektřina" je označení pro elektřinu proudící do spotřebičů, které v ten daný moment nikdo nepoužívá. Stačí k tomu jen to, aby byly zapojené v zásuvce. Ročně můžete za takto vypotřebovanou elektřinu zaplatit až několik tisíc korun.

Rozhodně tedy není od věci vědět, o jaké spotřebiče se jedná, a v momentě, kdy je nebudete používat, je vypojit ze zásuvky, v některých případech je to totiž ten jediný způsob, jak zajistit, že nebudete plýtvat neustále se zdražující elektřinou. Za několik let tak můžete ušetřit desítky tisíc korun.

Nabíječky

Pozor bychom si měli dát zejména na nabíječky všeho druhu. Pokud na nich zrovna nenabíjíte mobil, notebook nebo jakékoliv jiné zařízení, rozhodně je nenechávejte zapojené v zásuvce. Dokonce i pokud na jejich druhém konci není nic připojeno, totiž spotřebovávají elektřinu.

Lednice

Dejte si ale pozor i na lednice s výrobníkem ledu. K tomu totiž proudí poměrně velké množství energie i v momentě, kdy ho zrovna nepoužíváte.

Dále je také nutné chladničku otevírat co možná nejméně a poté, co si z ní vezmete, co potřebujete, ji okamžitě zavřít. Dlouhé zírání do jejích útrob vašemu účtu za elektřinu příliš neprospěje. Rozhodně se vyhněte i vkládání nevychladlých potravin do lednice a poloprázdnému mrazáku. Oba tyto faktory vás totiž mohou přijít pěkně draho.

Myčka

Skvělým tipem, jak ušetřit na elektřině, je také šetřit s používáním myčky na nádobí. Ideální je zapnout ji až v momentě, kdy máte dostatek špinavého nádobí na to, abyste myčku zaplnili. V opačném případě totiž na stejné množství nádobí vypotřebujete dvakrát nebo dokonce třikrát větší množství elektřiny.

