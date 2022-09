Tvrdé ručníky: Stačí pár minut a budou jako nové

Existuje jen málo lepších pocitů než se po teplé sprše nebo relaxační lázni zabalit do měkoučkého ručníku. Bohužel se zdá, že osušky vydrží měkké a nadýchané snad jen několik týdnů či měsíců a poté jsou na dotyk tvrdé a nepříjemné.

Naštěstí ale nejde o nevratnou změnu, ve většině případů je totiž způsobena zbytky pracího prášku mezi jednotlivými vlákny této textilie.

Jedlá soda

Skvělým pomocníkem, který vám pomůže vaše ztvrdlé ručníky vrátit znovu do jejich původního stavu, je jedlá soda. Stačí jen smíchat zhruba 100 g jedlé sody s jednou dávkou prášku na praní a rozhodně poznáte rozdíl.

Mimo navrácení měkkosti vašim osuškám jedlá soda také zajistí, že budou svěžejší než kdy předtím.

Bílý ocet

Ideální je také použít na praní ručníků obyčejný bílý ocet.

Až budete prát vaše osušky, zkuste vyměnit aviváž za stejné množství bílého octa. Stačí jen nalít ocet do přihrádky na aviváž a vyprat je běžným způsobem. Aviváže totiž často obsahují oleje, které způsobují to, že ručníky neabsorbují vodu tak lehce jako hned po jejich koupi a přispívají k jejich tvrdnutí.

Bílý ocet je zbaví veškerých usazenin a také nejrůznějších bakterií, které se na nich často množí. Vaše osušky budou nejen mnohem měkčí, ale budou i lépe vypadat. Navíc se rozhodně nemusíte bát toho, že by ocet na vašich osuškách zanechal jeho nezaměnitelný štiplavý pach.

Někteří lidé se snaží dosáhnout co možná nejlepších výsledků kombinací těchto dvou metod, ta se ale nedoporučuje. Použití většího množství jedlé sody a octa při jednom praní by totiž mohlo způsobit, že by vám tekutý obsah pračky vytekl ven a způsobil vám tak v koupelně potopu. Rozhodně je proto lepší tuto katastrofu neriskovat.

Stále si ale můžete zajistit ten nejlepší možný výsledek, stačí jen osušky vyprat nejdříve způsobem, který zahrnuje jedlou sodu a hned poté je vyprat za použití bílého octa.

Zdroj: Food 52

