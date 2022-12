Rozdávat peníze každému, kdo jde zrovna kolem, je špatně, říká poradce premiéra Fialy

Přípravy na Vánoce jsou pro mnoho lidí neveselé. Podle dat Českého statistického úřadu byla v listopadu meziroční inflace v České republice 16,2 procenta (v říjnu 15,1 procenta), což je páté nejvyšší číslo v Evropské unii. Ze zprávy ČTK zveřejněné na konci léta vyplývá, že jen 16 procent lidí s nízkým příjmem má takové výdělky, že bez problémů zaplatí své základní životní potřeby.

Podle ekonoma Štěpána Křečka nás sice příští rok čeká zlepšení, ale nebude to ze dne na den, jak potvrdil v rozhovoru pro náš web.

Štěpán Křeček

- je autorem několika odborných publikací, přednáší na VŠE

- je hlavní ekonom ve společnosti BH Securities a.s.

- zodpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz

- člen týmu poradců premiéra Petra Fialy

Vysoká inflace lidem "ukusuje" z úspor i z příjmů. Reálné příjmy zásadně klesly. Co máme ještě před sebou, jak hlubokou krizi máme očekávat?

V příštím roce dojde k obratu. Inflace začne klesat, což ale neznamená, že začnou klesat ceny v obchodech. Vysoká cenová hladina s námi bohužel zůstane a budeme ji muset překonat růstem dalších parametrů v ekonomice, především růstem mezd. Naše ekonomika se v příštím roce může dostat do mělké recese, nicméně již ve druhém pololetí 2023 nastane obrat.

Takže se blížíme do cílové rovinky?

Ano. Vím, že se v dnešní době nežije snadno, nicméně již se opravdu blížíme do cílové rovinky krizové doby a brzy se začne blýskat na lepší časy.

Někteří lidé vyčítají vládě, že nepomáhá dostatečně, premiér Fiala mnohokrát zopakoval, že vláda "nenechá nikoho padnout". Je to ale reálné a vlastně i správné? Nejeví se lepší pomáhat jen tam, jde je to opravdu potřeba? Včetně firem. Byť zcela chápu tlak populistické opozice.

Veškerou pomoc lidem děláme kvůli špatnému stavu veřejných rozpočtů na dluh. Myslím, že by tedy bylo nezodpovědné pomáhat i lidem, kteří to nepotřebují. Pomoc musí být cílená, jinak nás bude stát příliš mnoho peněz, které budeme pumpovat na dluh do ekonomiky, čímž budeme vytvářet nové inflační tlaky. Pomoc musí být efektivní, tak aby lidem v bezvýchodných životních situacích skutečně pomohla a nerozšiřoval se v naší zemi problém s exekucemi. Pomoc však nesmí spočívat v bezbřehém rozdávání peněz každému, kdo jde zrovna kolem.

Bylo by namístě například firmám poskytovat dlouhodobé úvěry se splatností až za několik let v době, až se krize přežene?

Osobně jsem odpůrcem všelijakých dotací. Stát by mohl ušetřit, kdyby místo dotací pomáhal firmám v problémech skrze úvěry s rozumnými úrokovými sazbami. Firmy by díky úvěrům mohly překonat krizi a peníze by následně vrátily. Dle mého názoru není možné, aby si firmy "privatizovaly" své zisky, ale v případě problémů budou žádat o podpory, čímž vlastně chtějí "zestátňovat" své ztráty.

Jak velkým problémem budou v blízké budoucnosti důchody? Už dnes si jako stát půjčujeme, nevyděláme na ně...

Skutečně vážný problém nastane po roce 2030, kdy budou do důchodu odcházet populačně silné ročníky. Obávám se, že jediným východiskem bude prodlužování věku odchodu do důchodu. Je to sice nepopulární, ale přijatelnější než snižování důchodů či zvyšování odvodů.

KAM DÁL: Češi by měli Fialově vládě děkovat, zajistila jim klidnou zimu. Babišovi a rusofilům může prasknout cévka, ale nic s tím nenadělají.