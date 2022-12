Prezident z lítosti: Babiš si vyfňukal premiérské křeslo a stejně vede i prezidentskou kampaň

„A koho jinýho byste chtěli volit?“ ptají se nechápavě mnohdy i vzdělaní lidé, s nimiž je možné v běžných věcech vést poměrně příjemnou diskusi - než dojde na politiku. Tím jediným možným by měl být samozřejmě Andrej Babiš, člověk docela obyčejný, takový lidový, takový upřímný, takový nezkažený, který prostě jenom na rovinu říká, co má na srdci, a jak to doopravdy vidí on i 'my ostatní normální lidi, co jsme pobrali trochu toho vobyčejnskýho zdravýho selskýho rozumu'. Kdo jiný, než ten, který nám všem rozumí, protože je stejný jako my všichni.

Babiš je tu pro nás - takový obyčejný...

Je to prostě takový běžný miliardář, docela průměrný mediální magnát, člověk, který - stejně jako my všichni - ovládá značnou část potravinářského i chemického průmyslu v zemi, chlap jako každý jiný, co má na háku nějaké zákony, protože jsou prostě špatný, tak co bychom je dodržovali. Koho jiného si zvolit do čela státu než jednoho z nás, který nejlíp rozumí problémům těch, co zápasí s každou korunou. Vždyť jsme všichni na jedné lodi a on jako agent bývalé StB musí přece dobře vědět, jak proplout i tou nejužší úžinou. Jak je tohle možné?

Osvědčená strategie

Marně si můžeme klást otázku, co by se muselo stát, aby tito lidé otevřeli oči a podívali se na věc i z jiného než léty naučeného úhlu. Jistě, můžeme mít prezidenta, který se do své funkce doslova profňuká. Ostatně vyfňukal si křeslo premiéra, proč by to nemohlo fungovat i o patro výše? Že to na mnohé platí, se přesvědčil, tak není důvod měnit taktiku. Zkrátka - pokud vydrží držet linii, že jsou všichni proti němu, může se znovu těšit na hlasy všech těch, kteří dnes volají po zrušení ohňostrojů, protože jsou při nich ve stresu zvířátka (nic proti ochraně přírody, ty ohňostroje jsou pochopitelné, ne tak už ale podpora Andreje Babiše v dalších a dalších volbách), i těch, kteří podporují útulky pro zatoulaná koťata (a znovu: nic proti takové podpoře, jde o záslužnou pomoc. Jenže ta koťata jsou opravdu v nouzi, nic na nás nehrají a navíc se nebudou snažit rozhodovat o našich životech).

Pamatujete?

- Čapí hnízdo

- Korunové dluhopisy

- Babiš mladší na Krymu

- "Zaklekávání" firem

- Ovlivňování a vlastnictví médií

- Kauza Pandora Papers

- Úniky informací (ČEZ...)

- a další a další...

Pořád to nestačí?

Obětuje se za nás - za všechny

Jenže on má Andrej Babiš jednu velkou výhodu. Takové krásné ustarané vrásky na čele, které vyvstávají nad trochu pozvednutým obočím, odhalujícím docela smutné, starostmi utrápené oči. Kdo jiný než člověk upřímný a plný obav o blaho svého národa by se pro nás mohl dobrovolně takhle trýznit? Má toho, chudák, tolik - a ještě se najdou tací, kteří na něj nasazují. A jak je zranitelný… Stačí se podívat na záběry z jakékoliv akce, kde musí čelit krutým mrazům pod deset stupňů nad nulou. Ruce v kapsách, hlavu schovanou mezi rameny - člověk by došel z vlastního koupit šálu.

Všichni zlí proti Babišovi?

A pak: podívejte se, dokonce kvůli tomu, aby mu uškodili, schválili ti oškliví “lex Babiš”. Možná nevíme, co to je, možná nevíme, proč to vzniklo, ale ta slova znají všichni u nás v hospodě. Zní to tak trochu jako ošklivá nemoc, kterou někdo vymyslel jenom proto, aby tohle nebohé koťátko zlikvidoval. Na tom přece musí něco být - kdyby “jim” nebyl nebezpečný, tak by “jim” nestálo za to, takhle ho trápit. „Jo, paní, vono na tom něco bude, když po něm takhle jdou. Je to kampáň, pořád to říkám. Já ho teda volit budu, já ho padnout nenechám,“ zní v hlavách, zvyklých pořád ještě na to, že když byl někdo pronásledovaný, tak měl prostě pravdu, kterou ale nesměl říkat. Jenomže Andrej Babiš není Svobodná Evropa ani disident. Andrej Babiš je - Andrej Babiš.

Takže zkusme zapřemýšlet, jestli opravdu chceme prezidenta, kterého jsme si zachránili z útulku jenom proto, že tak roztomile kouká a vypadá, že mu jeho minulý majitel hodně, ale hodně ubližoval.

Ne každé zachráněné kotě se svému chovateli odmění láskou a oddaností, některá prostě jen zdemolují celý byt a zase utečou ven, protože prostě taková jsou…

KAM DÁL: Rozdávat peníze každému, kdo jde zrovna kolem, je špatně, říká poradce premiéra Fialy.