Podvodník Wolf Messing si vymyslel jasnovidecký životopis: Jeho vize se prý plnily, Stalinovi koupil stíhačku

Jasnovidec Wolf Messing se narodil do židovské rodiny v září roku 1899 v sovětské provincii na území dnešního Polska. Jeho rodiče sem uprchli před židovskými pogromy v Německu. Byl tedy tak trochu Němec, trochu Polák a vlastně také sovětský člověk. Hlavně byl ale podle svého životopisu nadaný schopnostmi, které my, obyčejní smrtelníci, nemáme šanci pochopit.

Geniální dítě

Už jako malé dítě byl Wolf prý neobyčejně učenlivý. Číst uměl, ještě než se prvně vydal do školy, ale kdyby jen četl - on si pamatoval prakticky všechno, co přečetl. Není tedy divu, že už v pěti letech podle svých vlastních slov vyvolával údiv všech kolem sebe a jeho otec, ultraortodoxní žid, si už maloval Wolfovu skvělou budoucnost v zářivých barvách: jeho syn bude rabínem… Jenomže život a sám mladý Wolf se rozhodli docela jinak. Zda měl otec radost, nikdo dnes už netuší, ale můžeme předpokládat, že kariéra jeho syna se s jeho představami rozhodně neshodovala. Židovský synek totiž při první příležitosti zběhl ze studií a zamířil na zkušenou do Německa. V té době už dobře věděl, že je jiný než ostatní. Co to ale znamenalo?

Věštec, telepat - a podvodník?

Své schopnosti prý odhalil Wolf Messing velmi brzy. Uvědomil si, že mu nedělá problémy zjistit, co si ostatní lidé myslí, a dokonce silou své vůle jejich myšlenky ovládal. Dokázal přimět lidi, aby udělali to, co si on sám přál, viděl i do budoucnosti a mohl vyprávět o situacích, které se ještě nestaly - s jedinou výjimkou: nikdy nedokázal předpovědět vlastní budoucnost. A tak, aniž by tušil, jak to všechno dopadne, vydal se po útěku z církevní školy do Německa, aby nasbíral nové zkušenosti. Bylo mu tehdy pouhých čtrnáct let, ale odvaha mu nechyběla, ačkoliv se mu mohlo jeho odhodlání stát osudným. Odkud to všechno víme? Z jeho vlastní biografie…

Ze smrtelné postele do cirkusu a na Hitlerův zatykač, možná

Bez peněz, bez jídla a bez střechy nad hlavou skončil mladý Wolf, jak později vyprávěl, v provizorní ubytovně pro židovské utečence. Jen shodou velkých náhod se právě zde setkal s doktorem Abelem, s nímž se později spřátelil a on jej uvedl do společnosti svých přátel, kde neobyčejný jasnovidec předváděl svoje schopnosti tak dlouho, než si jej všiml majitel cirkusu a nabídl mu angažmá. Nadšený Wolf Messing samozřejmě souhlasil a prožil zde několik dalších úspěšných let - jenomže potom udělal velkou chybu. Na začátku války předpověděl její konec, který rozhodně nebyl pro Německo a jeho vůdce nijak dobrý. Zatykač přímo od Hitlera na sebe nenechal dlouho čekat, a tak nebylo možné otálet a Wolf se vydal s pomocí přátel do Ruska. A tady znovu slavil úspěchy… To by všechno bylo víc než zajímavé, kdyby se historikové neponořili hluboko do archivů, která uchovávají informace téměř o každém Hitlerově kroku, o událostech, které se kolem něj děly, i o lidech, s nimiž měl tehdejší německý vůdce problémy. Messingovo jméno se v nich neobjevuje ani jednou. Je to náhoda, opomenutí nebo důkaz jeho smyšleného svědectví o vlastním životě?

Stíhačka pro Stalina

Prosadit se s něčím tak okultním, jako je jasnovidectví, v Sovětském svazu bylo velmi složité. Komunistická ideologie oficiálně ničemu takovému nevěřila a prostor pro ni mezi soudruhy určitě nebyl. To ale nebránilo tomu, aby si Messingovy schopnosti poněkud utajeně oblíbil údajně i sám veliký Josif Vissarionovič Stalin, který si zázračného muže několikrát pozval k sobě na soukromou audienci. Když navíc zjistil, že je telepat velkým příznivcem Marxových myšlenek, nebylo o čem se bavit. V době druhé světové války dokonce tou dobou již bohatý Messing pořídil na vlastní náklady pro Rudou armádu stíhačku. Jaký větší důkaz oddanosti mohl podat? Asi by se jednalo o vrchol všeho možného, pokud by to byla pravda. Stejně jako v německých archivech, ani v těch uchovávaných v Kremlu není o židovském jasnovidci sebemenší zmínka. Tohle už náhoda asi být nemůže.

Konečně skutečná zmínka o Messingovi

Jak to všechno vlastně skončilo? V šedesátých letech se vše otočilo a jasnovidci byly jeho schopnosti úředním výnosem zakázány. Tedy samozřejmě jejich veřejné prezentování. Když pak zemřela jeho milovaná žena, dokonce prý samy od sebe zmizely. Vědci znovu zapátrali v dobových dokumentech a jak už můžeme čekat, nenašly zhola nic. Žádné záznamy o zákazu, o znepokojení Messingovým jednáním - zkrátka nic. Jedna zmínka o údajně zázračném jasnovidci byla ale přece jen objevena: jde o lékařský záznam, v němž psychiatr Michail Buyanov popisuje Messingovy návštěvy v posledních letech jeho života. Tou dobou se lékaři přiznal k mnoha fóbiím a dalším problémům. Vysvětlení jeho “neobyčejných schopností, dokumentovaných jen jím samým, je tedy nasnadě. I přesto ale dodnes mnozí jeho schopnostem věří…

Zdroj: ru.wikipedia, „Forenzní jasnovidec“ Wolf Messing: pravda a fikce (N. N. Kitaev)

