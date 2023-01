Hailey Bieber se veřejně vysmála Seleně Gomez: Justin mlčí

Selena Gomez je americká zpěvačka, skladatelka, herečka a módní návrhářka, kterou veřejnost naprosto zbožňuje. Nebojí se být upřímná, za nejlepší kamarádku má Taylor Swift a stala se největší láskou Justina Biebera.

Do dvou měsíců si nás nahradil, zpívá Selena

Oblíbenou dvojici potkalo za jejich společnou životní etapu hned několik karambolů. Po jejich rozchodu v roce 2012 se znovu setkávali, o čtyři roky později znovu potvrdili rozchod. Selena si z toho však vzala to nejlepší, co jako zpěvačka mohla a vydala několik písní, které bouřlivý vztah se zpěvákem popisují. Vůbec nejznámější je singl Lose You to Love Me, ve kterém byla velmi otevřená. „Dala jsem do toho vše a všichni to ví. Do dvou měsíců si nás nahradil, jako by to bylo lehké. Přinutil si mě věřit, že si to zasloužím, když jsem se ještě vzpamatovávala,“ zpívá Selena.

Slova míří na Justinovo manželství s modelkou Hailey Bieber, za svobodna Baldwin, se kterou si začal jen pár týdnů poté, co se Selenou strávil Valentýn. Dodnes si fanoušci myslí, že spolu zlomená dvojice komunikuje skrz písně a jsou živoucím důkazem, že se potkali správní lidé v nesprávný čas. Například v písni Ghost zpívá Bieber: „Pokud ti nemůžu být na blízku, spokojím se s tvým duchem. Chybíš mi víc než život. A pokud nemůžeš být vedle mě, vzpomínka na tebe je extáze.“ Tím duchem má být podle fanoušků právě Hailey. Justin se nechal slyšet, že by měla píseň patřit jeho babičce. Když ale vystoupil v roce 2021 na MTV VMAs, energie, kterou dal do refrénů, nikomu neušla. Tím spíš, že Hailey se v publiku zas tolik nesmála…

Nezaslouží si to, ale Bůh to načasoval správně, řekla Hailey

V písni Lonely zpívá Justin: „Co kdybys to měl všechno? Ale neměl komu zavolat?

Pak bys mě možná znal, protože já měl všechno, ale nikdo neposlouchá. A to je sakra osamělé.“ V písni Feel Me zas zpívá Selena: „Když utíkáš, za kým utíkáš? Kam se chceš schovat? Když ti nedává dost. Nebudu chycena uprostřed ve tvých vzestupech a pádech. Miláčku, když nejsi se mnou, budeš pořád sám.“ V písni Same Old Love dokonce řekla: „Vezmi si věci a běž pryč. Nejsem ta, co zapomíná, víš. Odešel si v míru, nechal mě v kouscích. Těžce se mi dýchá, jsem na kolenou. Právě teď je mi zle z té stejné staré lásky.“

Hailey ale zřejmě usoudila, že se do této hudební přestřelky potřebuje přidat. A tak na verš ze Seleniny písně Lose You To Love Me: „Přinutil si mě věřit, že si to zasloužím , když jsem se ještě vzpamatovávala,“ zareagovala Hailey slovy: „Neříkám, že si to ona zaslouží, ale říkám, že načasování Boha je vždy správné.“ Na své TikTok video si přizvala ještě Kendall Jenner a Justine Skye. Jméno bývalé manželovy partnerky nikde nezmínila, fanoušci ale okamžitě usoudili, že to byla novoroční narážka právě na Gomez. Hailey krátce po vydání video smazala, to už si ale na internetu žije svým životem.

