Zemřeli v roce 2022: Nejen Zagorová, Abrhám, Čejka a Trojan

V roce 2022 zemřelo hned několik slavných a uznávaných osobností. Kdo opustil prkna, která znamenají svět, i svoje věrné diváky?

Viktor Vrabec - "Magor" z filmu o poldovi

Jen dva dny po začátku nového roku odešel na věčnost divadelní i televizní herec Viktor Vrabec, kterého si můžeme pamatovat například z jeho posledního snímku Já, Olga Hepnarová, kde si zahrál otce hlavní hrdinky příběhu. Ztvárnil ale i několik veselejších rolí, jako byl “magor” z dvojky filmu Byl jednou jeden polda nebo z detektivních seriálů, jako jsou Hříchy pro pátera Knoxe, případně Dobrodružství kriminalistiky. Jeho hlas dodnes můžeme slýchat v nespočtu zahraničních filmů, na jejichž dabingu se podílel.

Josef Alois Náhlovský - nejznámější hypochondr

Moderátor, bavič, herec a také jeden z našich nejznámějších “hypochondrů” Josef Alois Náhlovský opustil tento svět 7. dubna. V jeho osobě ztratily Krušné hory jednoho z nejoddanějších patriotů, který o svých rodných kopcích dokázal vyprávět doslova pohádky. Od moderování koncertů skupiny Fešáci se později dostal až ke spolupráci s Karlem Šípem nebo Josefem Mladým, s nímž tvořil dlouhá léta komickou dvojici. Podle informací, které po skonu svého manžela poskytla jeho žena, zemřel Josef Alois Náhlovský ve spánku na celkové selhání organismu.

Geniální vrchní Josef Abrhám

Jednu z největších ran dostala naše herecká scéna 17. května, kdy se svému publiku naposledy poklonil nedostižný herec Josef Abrhám. Zemřel do roka po smrti své milované manželky Libušky Šafránkové, s níž tvořil nerozlučnou dvojici od roku 1976 až do konce jejího života v roce 2021.

Na Josefa Abrháma budeme vždy vzpomínat jako na fenomenálního hrdinu filmu Vrchní, prchni!, Rudyho Macháčka z Partie krásného dragouna, primáře Blažeje z Nemocnice na kraji města, na krále z pohádek pro děti, ale také na jeho charakterní a hluboké postavy, jako byl Jakub Silberstein z filmu Všichni moji blízcí. Ve filmech se často objevoval po boku své milované ženy, s níž tvořil i před kamerou dokonale sehraný pár. Poslední měsíce strávil Josef Abrhám v péči svého jediného syna Josefa a jeho manželky. Již delší dobu jej trápily problémy se srdcem a další zdravotní potíže. Navíc život bez jeho milované “Popelky” pro něj byl zjevně nesnesitelným.

Duhová víla Hana Zagorová

Středa 26. října se stala posledním dnem pro zpěvačku Hanu Zagorovou, oceněnou devíti Zlatými slavíky v letech 1977 - 1985. Vybrat nejznámější písně jedné z nejlepších zpěvaček naší hudební scény minulého i tohoto století je prakticky nemožné. Vždyť jich nazpívala bezmála plnou tisícovku. Někteří snad vzpomenou na dnes již historií vonící písně Malovaný džbánku, Maluj zase obrázky, Je naprosto nezbytné, Duhová víla nebo Spěchám. Právě tyto skladby se také objevily v anketě na CNN Prima jako jedny z nejoblíbenějších.

Hana Zagorová se po nevydařeném manželství s Vlastimilem Harapesem podruhé provdala za operního pěvce Štefana Margitu, po jehož boku žila plných 30 let až do své smrti. I když se po celý svůj život potýkala s poruchou krvtvorby a její choroba se navíc zhoršila po prodělání covidu v roce 2020, zemřela na následek mozkové mrtvice, která ji postihla po hospitalizaci v nemocnici. Ani přes okamžitou pomoc, kterou měla k dispozici, zpěvačka svůj boj o život již nevyhrála.

Pan slepice Jaroslav Čejka

Kdo by neznal slavné vystoupení herce a mima Jaroslava Čejky, v němž se proměňoval ve slepici. I když šlo patrně o jeho obecně nejznámější scénku, diváci jej znali jako vynikajícího tanečníka baletu a také choreografa. Jaroslav Čejka se nikdy neoženil a až po smrti své velmi přísné matky, o níž pečoval do jejích 104 let, prozradil veřejně svoji orientaci. Poslední roky ale tento muž, který bavil generace diváků, prožil pod vlivem Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. V posledních dnech již svět kolem sebe nevnímal. Odešel v 86 letech letos 11. října.

Josef Somr a jeho výpravčí Hubička

Josef Somr je pro mnohé z nás zkrátka výpravčí Hubička z Oscarem oceněných Ostře sledovaných vlaků, pro ty přece jen mladší pak Servác ze Tří veteránů nebo profesor Ječmen ze série filmů o básnících. V díle Jak básníci čekají na zázrak se nakonec také objevil ve své poslední filmové roli. Josef Somr měl velmi široké spektrum rolí, které dokázal “uhrát”. Mezi kuchařem Servácem ze Tří veteránů a hlavní postavou Ludvíka v dramatu Žert, natočeného podle námětu Milana Kundery, je velký příkop. Ale i ten zvládl překonat. Herec zemřel 16. října ve věku 88 let v sanatoriu Na Pleši, kde prohrál dlouhý boj s rakovinou plic.

Chlap z chalupy Ladislav Trojan

Poslední ze Tří chlapů v chalupě, herec Ladislav Trojan, zemřel 18. prosince. Zakladatel hereckého klanu Trojanů se desítky let objevoval v jednotlivých epizodách známých seriálů, jako jsou Hříšní lidé města pražského, Dnes v jednom domě, Panoptikum města pražského, Rodáci, Hospoda a v mnoha dalších. V poslední době jsme mohli herectví Ladislava Trojana obdivovat ve filmu Vlastníci, který plnil kina, jakmile to covidová pandemie dovolila. Podle sdělení rodiny byla smrt k tomuto herci milostivá - naposledy vydechl ve spánku. V jeho stopách již nyní jdou synové Ondřej a Ivan.

